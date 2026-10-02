Orden de alejamiento de la víctima para tres implicados en la agresión racista en Tavernes de la Valldigna

Concentración en Tavernes de la Valldigna (Valencia) contra las agresiones racistas. - AYUNTAMIENTO TAVERNES DE LA VALLDIGNA

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez de la plaza 4 del Tribunal de Instancia de Sueca (Valencia), en funciones de guardia, ha decretado una orden de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima como medida cautelar a tres de los hombres implicados en la agresión racista ocurrida recientemente en Tavernes de la Valldigna (Valencia).

El juez ha recibido este viernes como detenidos a dos de los implicados, aunque también ha tomado declaración a un tercero como investigado no detenido, según ha precisado el Tribunal Superior de Justicia en la Comunitat Valenciana (TSJCV).

De conformidad con la solicitud de la Fiscalía, ha acordado la libertad provisional de los dos detenidos y ha impuesto a los tres investigados una orden de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima como medida cautelar.

Los tres varones están investigados en una causa abierta inicialmente por un delito de lesiones con agravante de odio.

La Guardia Civil informó este jueves de varias detenciones, dos de ellas de menores de edad, por su presunta relación con la primera agresión racista denunciada en las pasadas semanas en la localidad valenciana de Tavernes de la Valldigna, en la madrugada de un domingo mientras se celebraban las fiestas en el municipio.