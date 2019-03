Ordóñez rebate a Olivas y asegura que Bancaja no habría aguantado sin haberse integrado con Caja Madrid

Publicado 25/03/2019 12:28:38 CET

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernánez Ordóñez ha asegurado este lunes que Bancaja no habría aguantado sin haberse integrado con Caja Madrid y las otras cinco cajas que luego darían lugar a Bankia.

Así lo ha indicado Fernández Ordóñez en calidad de testigo en el juicio que investiga la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid).

Esta declaración rebate la ofrecida por el acusado expresidente de Bancaja y exviceprEsidente de Bankia José Luis Olivas, que aseguró que Bancaja era "solvente" y que no veía necesaria su integración en el SIP.

"Bancaja no aguanta, Bancaja no puede, ahora está cumpliendo pero en unos meses con la situación que tenemos, no aguanta", ha relatado Fernández Ordóñez, que instó a Olivas a formar parte del proyecto a la vista de la evolución de la entidad.

Por otra parte, ha afirmado que el requerimiento a Bankia de cargar pérdidas contra reservas en los resultados correspondientes al ejercicio 2010 era "lo más razonable" y de no hacerlo, se hubiera ofrecido una "imagen falsa" de la entidad.

DECISIÓN CORRECTA

"Fue la decisión más correcta, si no se hubiera ofrecido una imagen falsa de lo que iba a ser Bankia solo tres meses después", ha precisado, añadiendo que se hiciera contra reservas o contra resultados el valor patrimonial no hubiera variado.

De hecho, Fernández Ordóñez ha remarcado que cargar pérdidas contra reservas era un procedimiento que se aprobó para todas las cajas en España que se fusionaron, no solo en Bankia. "La falta de homogeneidad no es buena para el mercado, el supervisor tuvo que decidir. Fue algo muy estudiado", ha indicado.

"A mí, desde luego, y a los miembros de la comisión ejecutiva, nos pareció lo más razonable. No tiene ninguna relación con la salida a Bolsa posterior de Bankia. Es una norma que se aplica a todo el mundo", ha subrayado. Según ha dicho, esta decisión le "convenció entonces y le sigue convenciendo ahora".

En su opinión, el caso de Bankia respondía al de "prácticamente una fusión", aunque propiamente no lo era porque las cajas al integrarse no desaparecían. El exgobernador del Banco de España ha explicado que lo que interesaba era ver el resultado de las siete cajas que se fusionaron en la constitución del SIP de forma conjunta. "Otra decisión hubiera introducido un ruido enorme", ha dicho.

Por otro lado, Fernández Ordóñez, que ha quitado relevancia a su papel en el asunto, recordando que había inspectores dentro de Bankia, ha afirmado que las integraciones son una "forma normal de resolver crisis". "Si uno tiene problemas, la integración trae ventajas enormes, es una excusa para recudir costes", ha dicho.