La organización Surg For All que forma a médicos inicia su primera misión en Tanzania

VALÈNCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación valenciana sin ánimo de lucro Surg For All comienza mañana su primera misión de cirugía general en el hospital de Kibara, en Tanzania, que mantendrá hasta el 8 de febrero. La expedición estará coordinada por el doctor Guillermo Pou, cirujano general, y supone el inicio de un proyecto de colaboración sanitaria a largo plazo en una de las regiones más desfavorecidas del país africano.

El objetivo principal de la misión es la formación del personal sanitario local en patología y procedimientos quirúrgicos básicos, así como la dotación de instrumental esencial para mejorar la atención sanitaria, según ha informado la asociación en un comunicado.

Además, el equipo llevará material quirúrgico, un bisturí eléctrico, mallas protésicas para cirugía de hernias y material para implantar un sistema de esterilización, además de recursos específicos para fisioterapia.

Al respecto, el doctor Guillermo Pou ha explicado que quieren que el impacto de la misión "vaya más allá de las intervenciones quirúrgicas puntuales". "Nuestra forma de trabajar se basa en la formación y en dotar a los hospitales de medios para que puedan ser autosuficientes", ha recalcado.

En este sentido, está previsto iniciar la formación especializada de dos médicos y dos enfermeras tanzanos, con especial interés en áreas como cirugía general, ginecología y obstetricia, pediatría, así como radiología y ecografía en el caso del personal de enfermería. Además, algunos de estos profesionales podrán continuar su formación en Valencia durante periodos de entre tres y seis meses, como parte del modelo habitual de trabajo de Surg For All.

La elección de Tanzania, y en concreto del hospital de Kibara, responde a "la falta casi total de estructuras sanitarias estables en la zona". "El hospital de referencia más cercano está a más de cuatro horas en autobús y no cuentan con médicos especialistas que puedan atender patologías básicas", ha explicado el doctor Pou.

El contacto con este centro se produjo tras un viaje de cooperación realizado por su hija durante sus estudios de Medicina, lo que permitió conocer de primera mano la realidad sanitaria de la región. La misión se desarrolla en colaboración con la Diócesis de Bunda, responsable de la gestión del hospital junto al gobierno tanzano.

El arzobispado se encarga del apoyo logístico y del traslado del equipo hasta Kibara, mientras que la coordinación médica se realiza en contacto directo con el director del hospital, el padre Mapendo, y su equipo sanitario.

ATENCIÓN A PACIENTES Y NUEVOS PROGRAMAS

Durante la misión se espera atender en consulta a numerosos pacientes y realizar entre 20 y 30 intervenciones quirúrgicas, principalmente de hernias abdominales y patología proctológica. Se trata, en su mayoría, de pacientes jóvenes con escasos recursos económicos, para quienes el acceso a la atención sanitaria resulta especialmente limitado.

La misión incluirá también el inicio de un programa de fisioterapia para mujeres, centrado en la preparación al parto y la recuperación tras la gestación, así como terapia ocupacional para niños con discapacidad, un problema con gran impacto social en la zona.

El equipo que viajará a Tanzania está formado por seis profesionales sanitarios procedentes de Valencia: un cirujano, un médico general, dos enfermeras, una fisioterapeuta y una farmacéutica. El coste aproximado de la misión asciende a 3.600 euros, financiados íntegramente mediante donaciones de particulares.

Surg For All tiene previsto regresar a Kibara de forma regular, con una o dos misiones anuales, consolidando así un proyecto de cooperación sanitaria basado en la formación continua y el fortalecimiento del sistema local de salud.

"Esta primera misión es solo el comienzo. Nuestro compromiso es acompañar al hospital de Kibara en su crecimiento y contribuir a que su personal pueda ofrecer una atención sanitaria digna y sostenible", ha subrayado.