Organizaciones agrarias piden al Gobierno que se oponga al acuerdo UE y Mercosur por ser "muy lesivo" para la Comunitat

VALÈNCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias La Unió Llauradora i Ramadera y AVA-Asaja han reclamado este jueves al Gobierno que se oponga y no ratifique el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, tal y como ya han expresado Francia y otros países como Polonia, por ser "muy lesivo para los intereses de numerosos productores de la Comunitat Valenciana con cultivos y producciones muy sensibles".

Así lo han indicado en sendos comunicados después de que este miércoles la Comisión Europea presentara al Consejo su propuesta para la firma del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur. En el caso de que finalmente salga adelante, La Unió Llaurdora ha anunciado que reclamará "compensaciones" a través de un fondo de crisis para aquellos agricultores, ganaderos y productos que resulten "más afectados" mientras que AVA-Asaja insta a los europarlamentarios españoles a votar en contra "mientras no se apliquen garantías reales y fehacientes que aseguren una reciprocidad total y una rentabilidad digna para los agricultores y ganaderos valencianos".

Un estudio elaborado por La Unió concluye que la balanza comercial agraria entre los países de Mercosur y España es "claramente deficitaria" para los intereses valencianos en los productos más perjudicados por el acuerdo ya que el déficit en volumen es de más de 240.000 toneladas. El análisis se ha realizado sin tener en cuenta el "desmantelamiento arancelario".

El arroz es el producto "más perjudicado", con un desfase de -133.850 toneladas: la Comunitat exporta un total de 169 toneladas e importa 134.019; le siguen los cítricos, en fresco y zumo, con una diferencia a su favor de 58.297 Tm y productos ganaderos como el sector avícola, que no exporta nada; el vacuno con -14.317 Tm y el apícola con un déficit de -6.152 ya que también solo importa.

Mediante el acuerdo, la Unión Europea se compromete a "liberalizar" el 77 por ciento de las líneas arancelarias del sector agrario, que corresponden a un volumen comercial superior al 80%. Esto incluye acceso "preferencial" a una serie de productos de Mercosur como carnes y frutas.

La Unió considera que mientras por una parte la UE "refuerza sus exigencias a los productores comunitarios en materia de sostenibilidad, uso de fitosanitarios y bienestar animal, por la otra permitirá la entrada de productos de Mercosur que no cumplen con todos esos estándares".

"A la falta de reciprocidad en los estándares fitosanitarios y medioambientales de las importaciones procedentes de países del Mercosur, hay que sumar el alarmante historial de plagas o enfermedades interceptadas, sobre todo de Brasil, Argentina y Uruguay", subraya la organización, que añade, como ejemplo, que solo en 2024, hasta octubre, se registraron en la UE 99 interceptaciones de plagas en cítricos importados de estos países.

La Unió cree que las cláusulas espejo en acuerdos con terceros países "deben realizarse ya y habría que empezar por el acuerdo con Mercosur y que también se consideren los cítricos europeos como producto sensible".

El secretario general de La Unió, Carles Peris, ha indicado que los productos que llegan de terceros países "deben equipararse a los estándares de producción de la UE, tanto en regulación de fitosanitarios como en normativas de bienestar animal y medioambientales u obligaciones laborales y sociales".

En el caso concreto de los cítricos, La Unió advierte que el acuerdo con Mercosur "hundirá la industria europea del zumo que ya domina al 90% un país como Brasil y la situación se extenderá probablemente al precio para la fruta del mercado en fresco". En la actualidad, los cítricos en fresco que llegan a la UE procedentes de Argentina y Brasil lo hacen con un arancel del 12,80% que con el acuerdo "se reducirán hasta desaparecer".

Por su parte, AVA-Asaja ha expresado que mantiene su "frontal oposición" al tratado por "el devastador impacto que tendrá sobre la agricultura y la ganadería europea, ya que supondrá la entrada con ventajas arancelarias de más importaciones en condiciones de competencia desleal que sustituirán a nuestros productos agrarios, que sí garantizan los máximos estándares de frescura, seguridad fitosanitaria, bienestar animal y sostenibilidad".

Además, en vista del "elevado número" de interceptaciones de plagas y enfermedades que acumulan los cargamentos del Mercosur, esta apertura "incrementará el riesgo de introducción de nuevos patógenos que amenazan con destruir nuestras plantaciones", ha alertado.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha asegurado que la CE "trata de embaucar a los gobiernos que están en contra del acuerdo, como Francia, Polonia e Italia, incluyendo compromisos de última hora que, viendo los precedentes, serán muy difíciles de cumplir".

"En primer lugar, dice que habrá reciprocidad entre las producciones europeas y foráneas, pero no se incluye una modificación de los requisitos sanitarios y fitosanitarios a las importaciones. También habla de cláusulas de salvaguardia, en caso de incrementarse un 10% los envíos o hundirse un 10% los precios, pero no precisa más y se trata de un mecanismo que requiere demasiadas trabas y tiempo para activarse", ha avisado Aguado.

Además, ha añadido que prevé una reserva de emergencia de 6.300 millones, "porque hasta la Comisión es consciente de que perjudicará a sectores como la avicultura, el vacuno, porcino, arroz o cítricos".

"NO SE FÍAN"

Pese a todos estos compromisos, Aguado ha recalcado que no se fían "de las promesas lanzadas por la CE para minimizar las consecuencias negativas del acuerdo, sobre todo justo después de que haya sacrificado al campo ante las negociaciones sobre los aranceles con Estados Unidos, haya disparado la entrada de importaciones ucranianas y haya recortado el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC), diluyéndola en un fondo único donde priman otras prioridades".

"No, esta CE no es de fiar porque en las elecciones europeas prometió que volvería a defender a sus productores y luego les ha asestado todas las puñaladas que ha querido". En este sentido, AVA-ASAJA insta al Gobierno español y a todos los europarlamentarios españoles a que voten en contra de este tratado. "Reforzar los vínculos con Iberoamérica es importante, pero no a costa de hundir a nuestros productores y de engañar a nuestros consumidores con importaciones que no son tan seguras y sostenibles", ha concluido.