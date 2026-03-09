Organizaciones agrarias temen las consecuencias de la subida de costes y la inestabilidad por la guerra de Oriente Medio

Organizaciones profesionales agrarias y a la Federació de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana durante la presentación de las ayudas de la dana con el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina. - GVA

Organizaciones profesionales agrarias y a la Federació de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana temen las consecuencias de la subida de costes y la inestabilidad en el sector agrícola a causa de la guerra de Oriente Medio en la que Estados Unidos e Israel están atacando a Irán.

Así lo han manifestado los representantes de las organizaciones agrarias, en declaraciones a los medios, después la reunión con el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en la que ha presentado las nuevas líneas de ayudas impulsadas por la Conselleria para acelerar la recuperación de las explotaciones afectadas por la dana.

Barrachina ha trasladado que, la guerra de Oriente Medio, es "una preocupación permanente": "La mejor forma de combatir esto es anticipar, adelantar y acelerar todas las actuaciones que teníamos previstas en favor de los agricultores y confiar en que estos acontecimientos internacionales terminen cuanto antes".

Por su parte, el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha subrayado que existe un "aumento de costes extraordinario y un mercado mucho más inestable porque van a venir importaciones de países del norte de África y Asia, va a inestabilizar Europa y los agricultores van a pagar los plazos rotos", ha advertido.

Respecto a la subida de precios a causa de la guerra, ha asegurado que "las administraciones del Estado o europeas dan muy buenas palabras y una limosna pero quien se encarga somos nosotros". "Como en la guerra de Ucrania, que la factura la estamos pagando nosotros y un 20 por ciento de la Política Agrícola Común (PAC) se va también a la guerra", ha ilustrado.

Asimismo, el secretario general de la Unió Llauradora i Ramadera, Carles Peris, ha resaltado que están "muy preocupados" por la subida de los precios del fertilizante. Por ello, La Unió ha realizado un escrito a la Comisión Europea en el que ha pedido la "retirada de los aranceles a los fertilizantes provenientes de países terceros".

REDUCIR LOS IMPUESTOS A LOS CARBURANTES

Además, ha reclamado al Gobierno de España que, "en materia de carburantes, se eliminen los tramos impositivos económicos para intentar que a esos carburantes al sector agrario le cuesten más baratos dentro de esta subida desmesurada".

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV), Ricardo Bayo, ha asegurado que "la guerra no es una buena noticia para nadie". "Aparte del drama humano que es quizá lo más importante, tenemos otro problema que afecta al sector energético, ya que Irán es un país productor de petróleo y esto supone un aumento de costes, no solo de los combustibles, sino de todos los productos que se necesitan", ha detallado.

Finalmente, ha advertido que "va a ver otra subida de la inflación, es decir, más costes para los agricultores, ya que nos afecta demasiado todo este tipo de fluctuaciones por subidas de coste o por problemas a la hora de exportar nuestros productos a países terceros".