Orihuela refuerza su preparación frente a inundaciones con un simulacro del Cecopal en el 6º aniversario de dana de 2019 - GVA

ALICANTE 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) ha celebrado este viernes un simulacro de inundaciones en el marco de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), que ha coincidido con el sexto aniversario de la dana de 2019 que arrasó la ciudad y toda la Vega Baja.

El acto, presidido por el alcalde del municipio, Pepe Vegara, ha contado con la asistencia del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama; el director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), Alberto Martín; el concejal de Emergencias, Víctor Valverde, según ha indicado el consistorio de la localidad en un comunicado.

También han sido invitados representantes de todos los cuerpos y entidades implicadas en la gestión de emergencias: Policía Local, Protección Civil, Bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja, Hospital Vega Baja, Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Hidraqua, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, concejales de las áreas implicadas y MeteOrihuela que ha disculpado su no asistencia.

Vegara ha subrayado que "este simulacro coincide con el recuerdo de la dana de 2019": "Nos recuerda que la prevención salva vidas. Aunque deseamos no tener que activar nunca estos protocolos, es fundamental tenerlos siempre listos para proteger a los vecinos de Orihuela. Por eso, cada año realizamos simulacros de este tipo, porque no hay mejor manera de enfrentarse a estos episodios que estando preparados".

Durante la sesión se han presentado las mejoras impulsadas en el último año, como la instalación de estaciones meteorológicas en colaboración con MeteOrihuela, el proyecto europeo 'Together' con la Universidad de Alicante, la adquisición del edificio CAM como sede del Cecopal, un sistema de modelización de escenarios de inundación desarrollado por la ingeniería municipal y el acceso directo al Sistema Automático de Información Hidrológica de la CHS.

Asimismo, se ha informado sobre el estado actual de los cauces y ramblas, la situación del Hospital Vega Baja y las medidas adoptadas junto con la Concejalía de Medio Ambiente, la CHS, el Juzgado Privativo de Aguas e Hidraqua.

El ejercicio ha recreado un episodio de lluvias torrenciales en la Vega Alta del Segura, con aviso rojo en Murcia y aviso naranja en el litoral sur de Alicante. Tras la activación de la alerta hidrológica, el Cecopal ha coordinado la respuesta municipal ante incidencias como: cortes eléctricos, arrastres en ramblas, caída de cascotes, rotura de conducciones de agua potable y cortes de carreteras en la CV- 91, CV-925 y CV-930.

También se ha contemplado la posible rotura de la mota del río a la entrada de Orihuela, que ha obligado a simular la evacuación preventiva de la población y la apertura de un albergue en el Colegio de Desamparados, donde Cruz Roja y Protección Civil han atendido a una treintena de vecinos.

En el transcurso del acto, el primer edil ha anunciado que antes de final de año el Ayuntamiento adquirirá por más de 300.000 euros el solar en la CV-930 para la construcción del nuevo Parque de Bomberos, una infraestructura "esencial para reforzar la seguridad en todo el término municipal y mejorar la capacidad de respuesta en caso de emergencia".

"HERRAMIENTA FUNDAMENTAL"

Por su parte, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha afirmado que las iniciativas que "permiten ensayar y poner a prueba la capacidad operativa de los municipios para aplicar sus planes de riesgos constituyen una herramienta fundamental para reforzar la respuesta ante inundaciones".

El conseller ha señalado que el simulacro realizado es "una muestra clara de cómo se debe trabajar para garantizar la seguridad de los ciudadanos", ya que "no basta con diseñar planes de protección civil", sino que "es imprescindible mantenerlos vivos, actualizados y puestos a prueba en situaciones que permitan comprobar su eficacia", según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

"Solo así aseguramos que, llegado el momento de afrontar una emergencia, todos los recursos y protocolos funcionen de manera coordinada y con la rapidez que la ciudadanía exige y merece", ha defendido.

Para Valderrama, "ensayar el plan es un paso esencial para reforzar la preparación de las instituciones y garantizar que cada ayuntamiento sabe cómo actuar en el marco de sus competencias".

Igualmente, ha destacado la "relevancia" de la colaboración de la Generalitat con los ayuntamientos como institución más próxima a la ciudadanía para "fortalecer el modelo de respuesta ante las emergencias".

En este punto, se ha referido a la guía de recomendaciones elaborada por la Conselleria de Emergencias y que se ha remitido a los municipios, cuyo objetivo es "establecer una serie de criterios que sirvan de base para la adopción de las medidas de prevención necesarias en situaciones de preemergencia por alerta ante fenómenos meteorológicos adversos".

El responsable de Emergencias ha recordado además que Orihuela es un municipio con riesgo alto de inundaciones, por lo que su apuesta por este tipo de ensayos es un "ejemplo a seguir".

"Estos ejercicios no son un simple trámite, sino un compromiso con la prevención, la responsabilidad y la protección de la vida de las personas porque la seguridad de nuestra Comunitat depende de que todos los engranajes de la Administración estén preparados para responder con solvencia y eficacia ante cualquier desafío", ha aseverado.