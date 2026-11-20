La Orquesta Mondragón celebra su 50 aniversario sobre el escenario de la sala Auditorio Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Mondragón ha celebrado en la noche de este jueves en la Sala Auditorio Roig Arena de València sus 50 años de trayectoria sobre los escenarios.

La histórica formación liderada por Javier Gurruchaga se ha estrenado en el recinto valenciano con una actuación que ha reunido algunas de las canciones "más emblemáticas de su repertorio y que ha hecho viajar al público por cinco décadas de música y espectáculo", destaca la organización en un comunicado.

A lo largo del concierto, Javier Gurruchaga y su banda han ofrecido un recorrido por los grandes éxitos que han acompañado a varias generaciones, combinando música, humor y puesta en escena. El repertorio ha incluido canciones tan populares como 'Viaja con nosotros' y 'Caperucita feroz', dos de los temas más reconocibles de una trayectoria que ha dejado una huella propia en el panorama musical nacional.

Tampoco han faltado temas como 'Garras Humanas', 'Tic Tac, Mi viejo despertador', 'Lola, Lola' y 'Corazón de Neón', que han servido para mostrar la personalidad escénica y el carácter teatral que han convertido a la Orquesta Mondragón en una de las formaciones más singulares de la música española.

El público ha acompañado con sus voces a la banda durante todo el concierto, celebrando cada uno de sus clásicos.

Con esta actuación, La Orquesta Mondragón suma la Sala Auditorio Roig Arena a una trayectoria "marcada por la originalidad, el eclecticismo y una permanente vocación de espectáculo".