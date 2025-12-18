La Orquesta de València cierra 2025 con la tercera de Mahler que reúne a 160 intérpretes en la Sala Iturbi

Archivo - La Orquesta de València cierra 2025 con la colosal Tercera de Mahler que reúne a 160 intérpretes en la Sala Iturbi - LIVE MUSIC VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de València, bajo la dirección de su titular Alexander Liebreich, interpretará mañana viernes, a las 19.30 horas, en la Sala Iturbi del Palau de la Música, la colosal Sinfonía n.º 3 de Gustav Mahler, "una de las obras más monumentales del repertorio sinfónico".

El concierto reunirá a 160 intérpretes y contará con un destacado elenco vocal encabezado por la mezzosoprano británico-singapurense Fleur Barron, junto a la Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados y la Coral Catedralicia de València, tal y como ha detallado la organización en un comunicado.

El director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, ha subrayado que este programa "culmina uno de los mejores años de la Orquesta de València, tanto en el plano artístico, gracias al trabajo del maestro Liebreich, como en el de la proyección internacional, con las recientes grabaciones para el sello alemán Accentus Music, que aportan prestigio y una visibilidad internacional inédita hasta la fecha".

En relación con el concierto, Llimerá ha añadido que "disfrutaremos de una obra maestra de Mahler, inmensa por su duración, su ambición conceptual y la magnitud de sus efectivos orquestales y vocales, así como del esperado debut en València de Fleur Barron, una artista alabada por la belleza de su voz y por su poderosa personalidad y presencia escénica".

Compuesta entre 1893 y 1896 y estrenada en junio de 1902 en la ciudad alemana de Krefeld bajo la dirección del propio compositor, la Tercera Sinfonía de Mahler aborda en sus seis movimientos la naturaleza, la humanidad y la trascendencia espiritual. Es la más extensa de su corpus sinfónico y una de las obras más largas de todo el repertorio universal.

En ella se percibe una visión del mundo marcada por el dolor, aliviado por la muerte y el anhelo de un paraíso celestial, junto a una intensa evocación de la naturaleza (Mahler la escribió en su villa veraniega de Steinbach, cerca de Salzburgo) y constantes alusiones al 'tumulto mundano', como llamadas de pájaros, bailes rústicos, marchas militares y otros sonidos.

Aclamada como "intérprete sensacional" (The Times), Fleur Barron ha sido galardonada con un Grammy 2025 a la Mejor Grabación de Ópera por Adriana Mater de Kaija Saariaho, junto a la San Francisco Symphony y Esa-Pekka Salonen. Comprometida con la creación de proyectos inclusivos que dan voz a comunidades diversas, en la presente temporada debutará en el Festival de Salzburgo y en el Maggio Musicale Fiorentino.

Entre sus próximos compromisos figuran el estreno mundial de The Wealth of Nations de David Lang con la New York Philharmonic y Gustavo Dudamel, así como la interpretación de la Octava de Mahler con la Filarmónica de Berlín y Kirill Petrenko.

Entre sus hitos recientes destacan también giras con la Sinfónica de la Radio de Baviera y la Sinfónica de la Radio Sueca, ambas bajo la dirección de Daniel Harding, y con la Sinfónica de la Radio de Berlín junto a Vladimir Jurowski.