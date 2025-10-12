Orriols en lucha moviliza al vecindario para conseguir un millón de euros en Decidim València - ORRIOLS EN LUCHA

VALÈNCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma vecinal Orriols en lucha pretende conseguir un millón de euros para el barrio de los presupuestos participativos de Decidim València en la fase de votación de proyectos que empieza este domingo y que estará abierta hasta el 7 de noviembre.

Para ello, preparan movilizaciones en el barrio para informar a la gente de las condiciones del proceso participativo y puntos de ayuda para votar a través de la plataforma, según ha informado Orriols en lucha en un comunicado.

Orriols es un barrio que, tal como denuncian, "cada vez dispone de menos servicios públicos e instalaciones deportivas o culturales o en peores condiciones". "Todas las mejoras que ha conseguido, como fue la urbanización de la plaza de la ermita donde se reúne la plataforma cada miércoles o las cámaras en la conocida como zona cero, han sido a base de reivindicaciones colectivas", han afirmado.

La plataforma vecinal ha pensado una estrategia para conseguir "la mayor cantidad" de proyectos aprobados "sin dejarse deslumbrar por aquellos que se llevan una gran parte del presupuesto que puede asignarse a un distrito y que imposibilita que se hagan otros, también necesarios".

"La reforma del polideportivo de Orriols tenemos que pelearla reclamándole a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, que cumpla la palabra dada con un calendario concreto de actuaciones, empezando por la evaluación del edificio que, en más de un año que está cerrada la piscina, todavía no han hecho", ha apuntado la presidenta de Orriols en lucha, Mari Carmen Tarín.

Asimismo, ha aseverado que "hay que tener en cuenta los plazos de la administración": "La ejecución de los proyectos que se votan ahora no se pondrá en marcha antes de tres años, como mínimo, y no queremos estar tanto tiempo sin unas instalaciones deportivas necesarias para la salud de la gente del barrio".

La presidenta ha insistido en la estrategia porque "hay temas que ya están casi solucionados como los bancos del centro de personas mayores, y si el vecindario vota por esos proyectos, pueden perder oportunidades reales a medio plazo".

Entre las propuestas que Orriols en lucha quiere impulsar dentro de los presupuestos participativos se incluyen mejoras básicas para el barrio, como mejorar la seguridad viaria en el cruce de las calles Duque de Mandas y Arquitecto Rodríguez con un semáforo (3.000 euros), bajar de la acera el carril bici de la Ronda Norte (250.000 euros), igualar la anchura de las aceras en la calle Santiago Rusiñol (668.998 euros), asfaltar las calles principales de Orriols: Padre Viñas y San Juan Bosco (49.976 euros).

También se pretende mejorar la iluminación en las calles Duque de Mandas y San Juan de la Peña (30.000 euros), instalar una fuente de agua filtrada en el parque de la calle Agustín Lara (20.000 euros), comprar libros en valenciano para la biblioteca del barrio (6.000 euros), poner bancos en diferentes puntos de Orriols (9.800 euros), instalar un nuevo paso de cebra en el cruce de la avenida Constitución con las calles Pedro Cabanes y Duque de Mandas (50.000 euros) y mejorar el carril bici en la calle Reig Genovés, delante del colegio María Auxiliadora (50.000 euros).

Esta estrategia surge de los encuentros semanales que la asociación celebra cada miércoles por la tarde y "responde a criterios de seguridad, accesibilidad, convivencia y dignificación del espacio público de este barrio".

Desde Orriols en lucha hacen un llamamiento al vecindario a "acercarse a los puntos de ayuda, a informarse y votar por aquellas propuestas que mejoran el día a día en el barrio".

PUNTOS DE AYUDA

Como ya hizo en junio pasado, la plataforma pondrá en marcha a partir de este lunes por la tarde varios puntos de ayuda digital para garantizar que el vecindario del barrio pueda participar activamente en la votación de los presupuestos participativos 2025-2026 del Ayuntamiento de València, a través de la plataforma Decidim València.

Con esta iniciativa, el colectivo quiere asegurar que "ninguna persona quede fuera del proceso por falta de conocimientos digitales o acceso a internet, que es una realidad extendida entre las personas que viven en Orriols".

El objetivo es "reforzar la participación directa en las decisiones que afectan el barrio para que ninguna persona se quede sin votar por cuestiones técnicas". "Votar en Decidim València no es un proceso sencillo y la comunicación con la administración no tendría que ser solo digital pero, si es así, haremos lo necesario para romper barreras y conseguir que el proceso sea realmente inclusivo", ha denunciado la presidenta de la plataforma.

Los puntos de ayuda digital estarán disponibles lunes y miércoles, de 19.00 a 20.30 horas, en el local de Fisat que se encuentra en la calle Arquitecto Rodríguez, 36, durante todo el periodo de votación que se mantiene hasta la primera semana de noviembre.

Durante estas sesiones, las personas podrán recibir apoyo personalizado para registrarse, conocer todas las propuestas presentadas por el barrio de Orriols, y votar por las que consideren mejores.