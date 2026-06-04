Ortí anuncia 32 millones para confort térmico en las aulas y un 65% más en becas universitarias hasta 51 millones

La consellera Carmen Ortí comparece en Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha anunciado que su proyecto de presupuesto para 2026 cuenta con 32 millones de euros para el plan de confort térmico en centros educativos y con un aumento del 65% en becas universitarias hasta 51 millones.

Además, ha reiterado que incluye el aumento salarial para personal docente que acordó con los sindicatos ANPE y CSIF, mientras STEPV, CCOO y UGT mantienen la huelga indefinida desde hace cuatro semanas. Así lo ha trasladado durante la presentación de las cuentas en la comisión de Presupuestos de Les Corts.

Ortí ha aludido a la huelga en los primeros minutos de su intervención, en los que ha manifestado que las últimas semanas “no han sido fáciles” ni para ella, ni para las familias y los alumnos, ni “sobre todo para el profesorado que se ha movilizado en defensa de unas reivindicaciones que esta Conselleria considera legítimas".

Tras asegurar que es “consciente del cansancio” del profesorado, ha reiterado que está dispuesta a seguir negociando y ha vuelto a emplazar a los tres sindicatos en huelga a “sentarse en la mesa de negociación con voluntad férrea de llegar a acuerdos”. “Los docentes lo merecen”, ha subrayado.

Respecto al presupuesto de la Conselleria, Ortí ha explicado que asciende a 7.749 millones, un 6,2% más que el año pasado. Esto supone, ha destacado, que “tres de cada diez euros que entran en las arcas valencianas se destinan a la educación”, con la Comunitat Valenciana como “la tercera comunidad de régimen común con más gasto por alumno, un 19% más que la media”.

En materia de personal docente, el proyecto incluye más de 22 millones para iniciar la implantación de la subida salarial acordada de hasta 200 euros mensuales en el complemento específico autonómico en 2028, con un compromiso de revisión de acuerdo con la evolución del IPC.

Según ha apuntado, esta medida permitirá que los maestros valencianos cobren un salario anual de 37.556 euros y los profesores de Secundaria, 41.750 euros, “colocándolos entre los mejores retribuidos de España”. Además de esta subida, ha recordado que el acuerdo con CSIF y ANPE incluye seis días de libre disposición y reconocimiento al derecho de desconexión digital.

La consellera ha destacado que el sistema educativo valenciano contará con más de 78.500 docentes en activo, “la cifra más alta de su historia”, tras aumentar en casi mil plazas la plantilla estructural respecto al ejercicio anterior.

También ha indicado que los presupuestos incorporan “por primera vez” una partida específica para desarrollar un plan director de infraestructuras educativas para “actuar sobre las necesidades reales” de los centros. Como novedad, se destinan 32 millones para un plan de confort térmico, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y la climatización de colegios e institutos.

230 MILLONES PARA EDIFICANT

A esta inversión se suman casi 230 millones para el Pla Edificant, 70 millones para nuevos centros, 41 millones para ampliaciones y reparaciones, diez millones para el nuevo plan Recole destinado a ayuntamientos y tres millones para la segunda fase del plan Zero para instalar paneles fotovoltaicos en casi 300 institutos. Según Ortí, estas inversiones dan respuesta a las “demandas históricas” de mejora de infraestructuras planteadas por la comunidad educativa.

En materia de inclusión, se destinan 176,6 millones en programas para reducir el absentismo, prevenir el abandono escolar y mejorar resultados. Se prevé la recreación de 36 aulas UECO (unidades específicas en centros ordinarios) se invertirán 6,3 millones en proyectos de innovación y el desarrollo de la evaluación diagnóstica, además de 5,8 millones en participación, extraescolares y apoyo a las AMPA.

Entre las “políticas de apoyo a las familias”, que Ortí ha situado como eje de la Conselleria, la gratuidad de la educación 0-3 años contará con casi 163 millones para beneficiar a 44.700 niños, las ayudas de comedor escolar con 76,3 millones para más de 150.000 alumnos y cien comedores rurales y el transporte escolar con más de 73 millones. Destaca la partida para el programa Banco de Libros, que aumenta hasta 71 millones de euros, 25 más que el año pasado.

FP Y UNIVERSIDADES

La Formación Profesional aumenta su presupuesto un 24,9% en un año y contará con 14,85 millones para innovación e internacionalización y con 8,69 millones para colaboración con empresas. Se financiarán íntegramente las cotizaciones a la Seguridad Social de casi 100.000 alumnos que realizan formación en empresas.

Por su parte, el presupuesto de Universidades asciende a 1.234 millones, un 12% más, y contempla “por primera vez en la historia de la Comunitat” más de mil millones en financiación ordinaria para las universidades públicas.

Ortí ha señalado que se debe al acuerdo de plan plurianual de financiación firmado hace unos meses: “Por primera vez nuestras universidades cuentan con la estabilidad y la previsibilidad que necesitan para planificar su futuro”.

Se incluye además el “mayor incremento de becas universitarias de la historia reciente”, de 30 millones en 2025 a más de 51 millones en 2026 (+65%).

Y se destinan más de 29 millones para incorporar docentes e investigadores, casi dos millones para la nueva Facultad de Veterinaria de la Universitat de València (UV) en Ontinyent y “nuevas líneas de apoyo a la salud mental del estudiantado”.

Paralelamente, la inversión para ciencia e investigación alcanza 113 millones, un 16% más, y se centrará en captar talento en sectores como biotecnología, fotónica o semiconductores.

GRUPOS

Entre los grupos parlamentarios, José Luis Lorenz (PSPV) ha asegurado que los presupuestos de Ortí son los de su "incompetencia e incapacidad" y ha denunciado sus "políticas de ataques y recortes" a la pública. También ha reclamado su dimisión "por dignidad" y la ha acusado de vivir "en el mundo de Yupi" con los números expuestos en materia educativa.

Gerard Fullana (Compromís), quien lleva una camiseta que exige la dimisión de Ortí, ha calificado de "anomalía democrática" que siga en el cargo y le ha acusado de "tratamiento de odio al profesorado". Además, ha sostenido que "va a hacer caja con la huelga" por lo que dejarán de cobrar los profesores que la han secundado y le ha exigido que "no se haga la víctima" al denunciar acoso a su familia. "Su problema es que llevan demasiado tiempo de sopetes y cara al sol", le ha espetado.

Por su parte, Julia Llopis (Vox) ha definido la huelga como "un chantaje político histórico" y ha emplazado a Ortí a eliminar "el adoctrinamiento y la ideología" de los centros, así como a reforzar la autoridad de los docentes. Y ha recalcado que "la Ley de Libertad Educativa no se toca".

Desde el PP, Beatriz Gascó ha felicitado a la consellera por estar "en todo momento defendiendo a las familias" ante la huelga y ha deslizado que en estos días está viendo "situaciones que poco o nada tienen que ver con el debate educativo".

En sus réplicas, Ortí ha negado “maltrato a la educación pública”, ha vuelto a criticar que el Botànic “negó la subida salarial cinco veces seguidas” y se ha mostrado de acuerdo con las peticiones de Vox.

Ha denunciado de nuevo “acoso” a su familia durante la huelga y ha asegurado que condena tanto el empujón que dio un policía a una docente ante Conselleria –”la Policía depende del Gobierno, de la delegada Pilar Bernabé”, ha recalcado– como “todas las violencias, vengan donde vengan”.

Dicho esto, ha admitido que “no fue un acierto” el tuit que compartió hace unas semanas el PPCV acusando a los profesores de aprovechar la huelga para cogerse bajas.