Ortí cifra peticiones de sindicatos educativos en más de 2.400 millones al año: "Superan la capacidad de la Comunitat"

La consellera de Educación, Carmen Ortí - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

ALICANTE, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha asegurado que los sindicatos educativos "han hecho llegar" a la Generalitat "todas sus demandas", que ha cifrado en "más de 2.400 millones de euros al año", y considera que "son unas reivindicaciones que por supuesto superan la capacidad de la Comunitat Valenciana, más todavía teniendo en cuenta la situación de infrafinanciación".

En estos términos se ha expresado Ortí en declaraciones a los medios de comunicación en La Vila Joiosa (Alicante), donde este lunes se celebra el pleno del Consell. Todo ello, después de que el pasado jueves STEPV, CCOO y UGT registraran la convocatoria de huelga indefinida del profesorado no universitario que, salvo cambios o acuerdos de última hora, se desarrollará a partir del próximo 11 de mayo.

Al respecto, la consellera de Educación ha reiterado que la Generalitat está abierta "al diálogo" y a "poder llegar a acuerdos". "Al igual que hemos dicho desde el primer momento, desde que llegué en el mes de diciembre y reitero de nuevo", ha apuntado.

Ortí ha abundado en que "esta misma semana hay convocada una mesa sectorial en la que se va a tratar la reducción de la burocracia". "Nosotros no solo nos estamos centrando en el tema de las retribuciones, sino también en todo el paquete de medidas que ellos estaban reclamando y que además también estaban ya dentro de nuestros objetivos", ha sentenciado.