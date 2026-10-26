Ortí destaca la coordinación de las administraciones para que el Principal reabra "con el máximo esplendor"

Archivo - La consellera de Educación de la Comunidad Valenciana, Carmen Ortí - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha destacado este lunes la coordinación de las administraciones para que el Teatro Principal de València vuelva a abrir "con el máximo esplendor" y "como los valencianos y valencianas se merecen".

Así lo ha indicado a preguntas de los medios, tras el acto de la entrega de los documentos del Archivo Parroquial de Sedaví recuperados por el Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) después de haber resultado dañados en la dana del 29O, sobre si hay novedades en relación con la situación del Principal y si la Conselleria está dispuesta a entrar a formar parte de los órganos que dirigen el teatro.

Cabe recordar que a finales de septiembre el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, anunció el cierre de Principal "por seguridad" de forma inmediata debido a la presenta de "deficiencias estructurales y funcionales". Este anuncio se dio a conocer un día después de que el Institut Valencià de Cultura (IVC) presentara la programación del teatro valenciano que, más tarde, ha sido reubicada en el Teatro Martín i Soler de Les Arts.

La consellera ha aprovechado para volver a "agradecer a todo el personal del Principal el rápido esfuerzo y la rápida respuesta que ha habido, incluso también por parte del Institut Valencià de Cultura, que ha actuado rápidamente para reubicar la programación y sobre todo, proteger el trabajo de las compañías".

Asimismo, ha agradecido que los usuarios "puedan continuar disfrutando de toda la programación que se había preparado" con la reubicación.

"No ya la Conselleria, sino la propia Generalitat, está dispuesta a participar en todo el tema de la rehabilitación del teatro", ha dicho y ha asegurado que están trabajando "como no podía ser de otra manera, en coordinación con todas las administraciones, con el fin de que el teatro vuelva a abrir sus puertas con el máximo esplendor

y como los valencianos y valencianas se merecen".