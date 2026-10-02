Ortí destaca que el Plan Restaura activa 650 actuaciones de conservación y moviliza 35 millones

Hispania Nostra celebra su 50 aniversario en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València - GVA

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha defendido que el Plan Restaura --la "principal herramienta" de intervención patrimonial de esta legislatura que moviliza más de 35 millones de euros para la recuperación, conservación y puesta en valor de bienes patrimoniales en toda la Comunitat Valenciana-- ha permitido poner en marcha 650 actuaciones.

Así lo ha manifestado durante su intervención en el 45 Foro de Asociaciones y Gestores Culturales, organizado por Hispania Nostra con motivo de su 50 aniversario y celebrado en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La consellera ha profundizado en el "compromiso" de la Generalitat con la conservación del patrimonio cultural valenciano. "Se trata de una apuesta sin precedentes que está permitiendo intervenir en edificios históricos, espacios culturales y bienes de gran valor para nuestros municipios", ha señalado, al tiempo que ha resaltado que se trata de una actuación que "llega tanto a grandes referencias patrimoniales como a elementos menos conocidos, pero esenciales para la identidad de cada territorio".

La consellera ha enmarcado el plan en la política patrimonial de la Generalitat. "Nuestro compromiso con el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, es firme y lo entendemos como una obligación institucional, pero también como una inversión en cohesión social, identidad, desarrollo económico y calidad de vida", ha afirmado.

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Ortí ha destacado que la Generalitat trabaja en un conjunto de medidas de simplificación administrativa para "agilizar procedimientos, reducir cargas innecesarias y ofrecer mayor seguridad jurídica a ciudadanos, entidades y profesionales". A su juicio, "simplificar no significa rebajar la protección, al contrario, significa hacer compatible la máxima exigencia en la conservación del patrimonio con una gestión más eficaz".

La consellera ha reconocido el trabajo de Hispania Nostra y de las asociaciones representadas en el foro: "Su labor de divulgación, sensibilización y participación ciudadana ha contribuido a acercar el patrimonio a miles de personas y a crear una conciencia social cada vez más sólida sobre su importancia".

Carmen Ortí ha felicitado a Hispania Nostra por sus 50 años de trayectoria. "No heredamos el patrimonio de nuestros antepasados, lo tomamos prestado de quienes vendrán después". "Estoy convencida de que la respuesta pasa por seguir trabajando juntos, con diálogo, con colaboración, con rigor técnico y con una convicción compartida", ha concluido.