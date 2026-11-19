Archivo - Carteles en la taquilla anuncian el cierre del Teatro Principal, a 24 de septiembre de 2026. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura, Carmen Ortí, ha mostrado la "disposición total y absoluta" de la Generalitat a poder llegar a acuerdos que reviertan en que el Teatro Principal de València "abra lo antes posible". Preguntada sobre la posibilidad de que el gobierno valenciano compre o entre como copropietario de la histórica sala, ha abogado por el diálogo y ha remarcado que hay que "sentarse y reflexionar".

Así lo ha manifestado Ortí este jueves a preguntas de los medios sobre el hecho de que el pleno de la Diputació haya aprobado, con los votos a favor de PSPV, Compromís y Ens Uneix y en contra de PP y Vox, iniciar los trámites para la transmisión de la titularidad del Teatro Principal a la Generalitat y al Ayuntamiento de València.

El pleno de esta semana dio luz verde a una enmienda de Ens Uneix a la proposición presentada por el grupo socialista para impulsar el Plan director de la restauración y rehabilitación del Principal, edificio declarado BIC en 1983, que se cerró el pasado mes de septiembre por motivos de seguridad. PP y Vox consideran, en cambio, que el cambio de titularidad merece "una reflexión mucho más profunda" y estudiarla en una comisión interadministrativa.

Además, ayer mismo, fuentes del PP en la Diputació de València señalaron que sería "irresponsable" ceder la propiedad el Teatro Principal de la capital valenciana y advertían de que la aprobación de una moción en este sentido en el pleno de este martes, "al ser política, no obliga a ejecutarla como tal".

"CON EL MÁXIMO ESPLENDOR"

Sobre esta cuestión, e interrogada por si estaría dispuesta la Generalitat a comprar el teatro o a ser copropietaria, la consellera Ortí ha remarcado que la administración autonómica "tiene disposición total y absoluta a poder llegar a acuerdos que reviertan en que el Teatro Principal abra lo antes posible y lo haga con el máximo esplendor".

"A día de hoy --ha continuado-- todavía no puedo informar de los detalles concretos que se pueden asumir, porque precisamente el diálogo establece que hay que sentarse, hay que reflexionar y hay que ver las opciones que tiene cada una de las partes".

Cuando se le ha planteado de nuevo si la Generalitat contemplaría la adquisición o si hay negociaciones con la corporación provincial, la titular de Cultura del Consell ha dicho que, "de momento, se están manteniendo conversaciones con la Diputación, como no puede ser de otra manera".

"Pero no ahora por esta situación, sino desde que surgió el tema del cierre y cuando tengamos conclusiones que podamos trasladar, así lo haremos", ha resuelto.