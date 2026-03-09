Ortí, sobre 'el nuevo' MuVIM: "Cuanta más oferta, más completa queda la propuesta artística de la ciudad"

Archivo - La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí - GVA - Archivo

VALENCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha asegurado que el nuevo proyecto de la Diputación de Valencia para el MuVIM "no tiene por qué colisionar" con las propuestas de otros museos y ha defendido que "cuanta más oferta haya para la ciudadanía, más completa queda la propuesta artística y cultural de la ciudad".

En estos términos se ha expresado la consellera, a preguntas de los medios, durante la rueda de prensa de presentación de dos nuevos espacios en el Museo de Bellas Artes de València, donde ha remarcado que "todo suma" en el proyecto cultural de la ciudad.

El equipo de gobierno de la Diputación ha propuesto una reorganización del área de Cultura --dentro de la revisión "técnica" de la estructura interna de esta institución-- que contempla dos grandes bloques: uno de gestión museística que integra sus tres museos --el MuVIM, el Museu Valencià d'Etnologia (L'ETNO) y el de Prehistòria-- y otro de gestión cultural abierta a los municipios y que contará con un director del que dependerán tres secciones específicas.

Dentro de esta reestructuración, el MuVIM prevé experimentar una reconversión y pasará a denominarse 'MuVIM-Museu d'Art de la Diputación'. Además, tras la salida de su director, Rafa Company, la corporación provincial busca una nueva persona responsable que deberá priorizar la colección propia de la Diputació y las muestras itinerantes.

A este respecto, Ortí ha defendido que "cuanta más oferta haya para la ciudadanía más completa queda la propuesta artística y cultural de la ciudad".

Por su parte, el director del Museo de Bellas Artes de València, Pablo González Tornel, ha señalado que "todavía" no conoce en qué va a consistir el proyecto de la Diputación y no va a opinar sobre él. En este punto, ha puesto en valor el "fantástico" catálogo que posee la institución provincial.