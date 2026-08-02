Ortí prevé que el IVC tenga nueva dirección entre septiembre y octubre y trabaja en la simplificación burocrática

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, en la entrevista con Europa Press. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, prevé que entre los próximos meses de septiembre y octubre el Institut Valencià de Cultura (IVC) tenga nueva dirección.

Así lo ha aseverado la consellera, en una entrevista con Europa Press, en la que ha señalado que, tras la renuncia al cargo de Álvaro López Jamar, se abre un proceso de publicidad y concurrencia para ocupar el puesto de la dirección del IVC. "Esperamos que esté resuelto lo antes posible y quizás en septiembre u octubre tendremos ya finalizado", ha estimado.

Respecto a las críticas al funcionamiento de este organismo, sobre todo en cuanto a la tramitación y publicación de ayudas, por parte de colectivos de las artes escénicas, Ortí ha defendido que "lo primero" que hizo cuando accedió al cargo fue reunirse con todos los sectores.

"Mantuvimos reuniones donde pudieron exponer absolutamente todas las necesidades que tenían. Mi intención era la de mejorar esos procedimientos, que en algunos casos desmerecían o ensombrecían el esfuerzo que se está haciendo en el apoyo económico y financiero a estos sectores. No obstante, cambiar bases y modificar determinadas cuestiones a veces es bastante complicado", ha advertido.

En cualquier caso, ha recalcado que la administración ha iniciado "un camino en cuanto al estudio de las posibilidades de simplificación administrativa" y en su departamento "siguen en contacto a través de los directores artísticos con el sector, precisamente, para poder facilitar absolutamente todo lo que se pueda, siempre respondiendo a la legalidad".

"Y ese es el camino que hemos iniciado, lo que pasa es que es verdad que es no es tan rápido ni siquiera como a nosotros nos gustaría", ha apostillado.

Por otro lado, se ha referido a la renovación de Jesús Iglesias Noriega como director artístico de Les Arts. El pasado mes de mayo, el presidente del Patronato de la institución, Pablo Font de Mora, dio por hecho que continuaría más allá de 2027, cuando, en principio, finaliza su contrato, y explicó que se buscaban fórmulas y que se excluía el concurso.

La titular de Cultura ha comentado que cuando hace ocho meses se incorporó a la Conselleria se encontró con que todos los procedimientos de nombramientos de altos cargos y directivos estaban asociados a un Código de Buenas Prácticas de la Cultura que era "un documento que elaboró el gobierno del Botànic, pero que no tenía autoría, que no había pasado absolutamente ninguno de los procedimientos administrativos y jurídicos legales que le dan cobertura". "Por lo tanto, eso era un documento colgado en la web, un brindis al sol", ha insistido.

En este contexto, la primera situación con la que se encontró fue precisamente con el tema de la dirección artística del Palau de Les Arts. "Si tú miras cómo está esta situación en los diferentes teatros que hay en el territorio nacional, ni el Teatro Real ni el Liceu tienen un procedimiento de ese tipo para seleccionar a un directivo artístico. Además, tienes que ver el perfil profesional y todas las cuestiones que van asociadas al desarrollo de ese puesto".

Ortí ha subrayado la "satisfacción" por el trabajo de Iglesias Noriega al frente del teatro de ópera, donde "ha planteado unas propuestas muy oportunas y con una temporada que acaba de finalizar que ha sido exitosa".

Por ello, ha considerado que "someter esa decisión a un procedimiento de buenas prácticas que ni siquiera tiene autoría y que está colgado en la web, pero no ha pasado ningún procedimiento, nos parecía totalmente absurdo".

CAMINO INICIADO EN EL IVAM

Asimismo, ha hecho notar que el nuevo camino para la designación de responsables culturales "ya se había iniciado en el IVAM porque después de seleccionar a la actual directora, Blanca de la Torre, ya se modificó el procedimiento para eliminar el código de buenas prácticas".

"Y en Les Arts decidimos seguir en la misma línea pero sobre todo teniendo el espejo del Real y del Liceo". Por ello, se ha mostrado convencida de que los cambios necesarios se harán y el actual director de Les Arts continuará en su puesto.