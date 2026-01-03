Ortí resalta el compromiso de la Generalitat tras conceder ayudas de 6 millones a patrimonio afectado por dana

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí. - GVA

VALÈNCIA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha destacado "el compromiso de la Generalitat con la restauración y la revitalización del patrimonio cultural afectado por la dana y las inundaciones sufridas por la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024 con una inversión en ayudas que supera los seis millones de euros". A estas ayudas se suma un millón de euros en intervenciones de emergencia.

Estas ayudas, que alcanzan la cantidad de 5.989.099 euros, han sido publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y benefician a un total de 16 municipios. De ellos, 15 pertenecen a la provincia de Valencia (Alzira, Algemesí, Carlet, Picanya, Torrent, Benetússer, Guadassuar, Montroi, Aldaia, Paterna, Utiel, Requena, Buñol, Camporrobles y València); a los que se suma Morella, en la provincia de Castellón, ha detallado la administración autonómica en un comunicado.

La consellera de Cultura ha subrayado que, "con estas subvenciones, la Generalitat impulsa la restauración de bienes inmuebles de gran valor patrimonial e histórico para nuestra Comunitat Valenciana, como son ocho Bienes de Interés Cultural (BIC) y ocho Bienes de Relevancia Local (BRL)".

Ortí, además, ha señalado que "estas ayudas permitirán salvar este año y el que viene una gran parte de bienes afectados de mayor valor patrimonial".

También, ha destacado que "a estas ayudas se suma la cantidad de cerca de un millón de euros destinados a actuaciones de emergencia ejecutadas durante 2025", lo que pone de manifiesto "el compromiso de la Generalitat con la restauración y revitalización del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana".

Entre los BIC se encuentra la muralla islámica de Alzira, la restauración sobre diferentes elementos arquitectónicos de la Parroquia San Jaime Apóstol de Algemesí, la reparación de la Casa Señorial del Castillo de Buñol, la rehabilitación de la Fábrica de Harinas de Camporrobles, la actuación de reparación de daños en la Torre de Montroi y la reconstrucción del antemural de la Torre de Montijana en Requena.

Además, se han concedido 600.000 euros al Ayuntamiento de Morella para la ejecución de la intervención de urgencia en el tramo segundo del Acueducto Medieval y la actuación en el Claustro Gótico del Convento de San Francisco.

Por lo que respecta a los BRL, las ayudas se destinan a la recuperación de l'Antic Convent de Sant Vicent-Museu de la Festa de Algemesí; la restauración del Refugio Antiaéreo en Utiel; la restauración de los retablos de la Parroquia de Nuestra Señora de Montserrat de Picanya, la consolidación dels Arquets en Torrent y la eliminación de humedades en la Parroquia de la Asunción de Carlet, el Molí de Benetússer, el Azud de Mislata en Paterna y la Barraca Camino Alabau en el término municipal de València.

A ellos se suma, además, la restauración del Anda del Cristo de la Parroquia San Vicente Mártir de Guadassuar, considerada bien mueble patrimonial.

Por otra parte, estas ayudas se destinarán también a financiar la revitalización e instalación de la museografía del Museo del Abanico de Aldaia, así como la musealización del Molí de Raga y el Museu d'Història de Benetússer, integrados en el Sistema Valenciano de Museos.

Tras la publicación de esta resolución, la Conselleria efectuará un pago anticipado con carácter inmediato del 30 por ciento del importe concedido a las entidades locales beneficiarias así como a las personas físicas y jurídicas beneficiarias que lo soliciten y aporten garantías.

Todas ellas deberán justificar el gasto realizado en las actuaciones objeto de la subvención antes del 2 de noviembre de 2027.

ACTUACIONES DE EMERGENCIA E INSPECCIONES

En concreto, se han realizado intervenciones en la Iglesia del Salvador del Castillo de Buñol, el Castillo de Chiva y una bodega-cueva en Utiel, todos ellos afectados por los efectos de las inundaciones del pasado 29 de octubre de 2024.

En el caso de Buñol, el Castillo es el BIC que se vio más gravemente dañado por el temporal, lo que hacía necesaria una actuación de conservación y restauración. Los efectos de las lluvias produjeron varios desprendimientos que dejaron dos de los lienzos del edificio en un estado inestable y con riesgo de colapso de las estructuras existentes, lo que podía afectar a la integridad de los elementos del Castillo, declarado Bien de Interés Cultural, así como comprometer la seguridad de las personas. A esta intervención se han destinado 413.669,48 euros.

Por otro lado, el Consell también aprobó este año la contratación de las obras de reparación en las murallas del Castillo de Chiva. Se trata de una muralla de origen andalusí que sufrió reformas de calado en la época carlista. Conforma un conjunto castral de gran complejidad y de magnitud considerable, implantado en una zona de control visual que cercaba el territorio en una extensión desde el río Turia, al Júcar y a la ciudad de València. Esta obra de emergencia cuenta con un presupuesto de 398.898,64 euros.

A estas dos actuaciones se añade la intervención de emergencia, por un total de 30.000 euros, para la consolidación de un arco gótico dañado en el interior de una bodega-cueva en Utiel.

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades desarrolló desde el primer momento tras la riada, añade, un plan de inspecciones de la zona afectada, en coordinación con los técnicos municipales y los párrocos de las iglesias, prestando especial atención a los BIC y otros bienes protegidos.

Tras conocer el alcance de los daños se registró una base de datos para poder diseñar medidas de apoyo a los bienes del patrimonio cultural valenciano, como es el caso de los castillos de Buñol y Chiva y la bodega de Utiel, así como todos aquellos elementos patrimoniales que son el objeto de las ayudas que se conceden por la Generalitat a través de esta resolución.