Ortí señala que la restauración de bienes afectados por la dana de 2024 tiene valor de recuperación emocional

Ortí señala que la restauración de bienes tras la dana de 2024 tiene valor de recuperación emocional - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 9 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha visitado las instalaciones cedidas por la Diputación de Castellón al Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i), donde se desarrollan los trabajos de restauración de bienes del patrimonio cultural valenciano afectados por la dana del año 2024, los cuales -según ha dicho- "tienen valor de recuperación emocional".

Durante el recorrido por los talleres, acompañada por el equipo técnico del instituto, Ortí ha conocido el estado de las piezas de escultura policromada, pintura y textil procedentes de templos de Picanya, Paiporta, Catarroja, Chiva y la Pobla Llarga, que sufrieron daños por el agua y el barro durante la riada.

La consellera ha puesto en valor "el trabajo minucioso y paciente de las restauradoras y restauradores del IVCR+i" y ha subrayado que "estos trabajos no solamente tienen un valor histórico, ni patrimonial, ni artístico, sino que, sobre todo, tienen un valor de recuperación emocional de los vecinos y vecinas de las diferentes localidades".

Para estas actuaciones de conservación se ha procedido a la contratación de 23 profesionales, ampliando a 50 personas las contratadas durante este año 2026 para la restauración de los bienes afectados por la dana.

El bloque más numeroso de bienes en restauración en Castellón es el de escultura. El instituto ha finalizado ya la restauración de siete imágenes, entre ellas el Ecce Homo, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de Montserrat, la Asunción de Nuestra Señora y los Santos Abdón y Senén de la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat de Picanya, así como el Cristo yacente de la iglesia de San Jorge de Paiporta.

Actualmente se están interviniendo otras once esculturas. De la parroquia de Picanya proceden el Sagrado Corazón de Jesús, dos ángeles mancebos, un Cristo yacente, San José y San Antonio Abad. De la iglesia de San Jorge de Paiporta se trabaja en la Inmaculada Concepción, las andas procesionales eucarísticas y un San José, y de la iglesia de María Inmaculada de la misma localidad, la imagen de la Beata Sor Francinaina Cirer. Completan el conjunto el San Cayetano de la iglesia de San Miguel de Catarroja y el San Calixto de la iglesia de San Pedro Apóstol de la Pobla Llarga.

En el apartado de pintura, los técnicos intervienen el lienzo del Bautismo de Cristo de la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat de Picanya.

TEXTILES

En cuanto al patrimonio textil, se han restaurado seis piezas. Cinco pertenecen a la iglesia de San Juan Bautista de Chiva: unos corporales, un cubrecáliz, un manípulo, una casulla de terno y una casulla de terno dorado.

Están en proceso de restauración otros nueve textiles: una capa pluvial, una casulla y una dalmática de la parroquia de Chiva, además de seis grabados en seda propiedad de la Generalitat, que se tratan en la sede del IVCR+i en València.