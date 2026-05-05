Ortí sigue abierta al diálogo ante la huelga en centros docentes, aunque indica que no hay "mucho margen de maniobra"

La consellera de Educación, Carmen Ortí - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

La consellera cree que se puede llegar a acuerdos que "evidentemente traspasan lo exclusivamente retributivo"

CASTELLÓ, 5 May. (EUROPA PRESS) - -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha asegurado hoy que la Conselleria continúa abierta al diálogo ante la huelga indefinida en los centros docentes públicos convocada por los sindicatos a partir del 11 de mayo, aunque ha reconocido que no tienen "mucho margen de maniobra".

Así se ha manifestado Ortí ante los medios tras mantener una reunión con la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, al ser preguntada al respecto.

La titular de Educación ha enviado un mensaje a las familias en el que ha destacado que para la Conselleria el alumnado es "una prioridad". "Estamos abiertos al diálogo y a poder llegar a acuerdos, pues nos gustaría no tener que llegar a situaciones tan extremas, ya que hay muchos puntos en los que podemos llegar fácilmente a acuerdos que evidentemente traspasan lo exclusivamente retributivo, y creo que los docentes no solo están en el tema de las retribuciones, pues tienen muchas cosas que contar", ha dicho.

"Los sindicatos acordaron que la huegal empezase el 11 de mayo y, ante esta situación, no tenemos mucho margen de maniobra", ha añadido.

Respecto a la reunión de hoy con las organizaciones sindicales para establecer los servicios mínimos, la consellera incidido en que habrá "escucha, colaboración y diálogo".

Al respecto, ha explicado que el planteamiento que realiza la Conselleria es defender los derechos de huelga de los docentes, entender sus reivindicaciones, pues -ha dicho- la Conselleria compate muchas de ellas y está dispuesta y preparada para trabajar y conseguir acuerdos.

"No obstante, la Conselleria es responsable de la tutela del alumnado, y hay una situación muy concreta de fragilidad, de vulnerabilidad de una parte muy pequeña del alumnado que se va a enfrentar a la EBAU, que va a definir el futuro de sus vidas y tendrá consecuencias que, en algunos casos, serán irreversibles", ha resaltado.

Por tanto, Ortí considera que, en este escenario, han optado por proteger a estos alumnos en el planteamiento de los servicios mínimos, "en cuya mesa se escuchará, se dialogará y se intentará llegar a acuerdos".

Preguntada entonces si se mantendrán los servicios mínimos del 100 por cien en 2º de Bachillerato, la consellera ha indicado que respeta lo que se exponga y determine en la mesa de negociación.

MANIFESTANTES

Un grupo de manifestantes se han concentrado en las puertas del Ayuntamiento ante la visita de la consellera al consistorio. Según ha explicado Ortí, les ha dicho que le podían trasladar lo que consideraran oportuno. "Creo que es crucial para empezar un buen diálogo y para poder entendernos, y por parte de la Conselleria de Educación no va a quedar", ha subrayado.

Los manifestantes, según la consellera, le han trasladado que quieren que se ponga encima de la mesa una propuesta de retribuciones "lo antes posible" y que para la próxima mesa sectorial del jueves quieren ver un plan de simplificación administrativa para rebajar la burocracia, "que también lo van a tener", ha apuntado Ortí.