Ortí trasladará al Ministerio de Cultura la petición de las galerías para aplicar el IVA reducido a obras de arte

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, reunida con representantes de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana (LAVAC) - GVA

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, trasladará al Ministerio de Cultura la reivindicación de las galerías de arte para reclamar la aplicación del IVA reducido a la venta de obras.

La responsable de la política cultural del Consell ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana (LAVAC) en la que les ha informado que

Este es el primer encuentro que celebra Ortí con el sector de las galerías de arte tras haberse sumado a la concentración convocada por LAVAC el pasado viernes, 20 de febrero, a las puertas del IVAM.

La consellera ha reiterado "el compromiso de la Generalitat con la actividad que realiza este sector como parte esencial del sistema cultural valenciano, así como su voluntad de colaborar en la puesta en marcha de medidas que garanticen el futuro del sector".

Para ello, trasladará al Ministerio la necesidad de que el IVA aplicado a la venta de obras de arte se reduzca del 21% aplicable actualmente con el objetivo de alinear el tratamiento fiscal del mercado del arte con el marco europeo vigente y con el resto de los sectores culturales, una medida que se considera "necesaria para garantizar la competitividad del sector y fortalecer el ecosistema creativo valenciano".

El encuentro forma parte de la ronda de contactos con representantes de los diferentes sectores de la cultura con el objetivo de atender sus inquietudes y coordinar medidas que contribuyan al impulso, competitividad y crecimiento del sector.