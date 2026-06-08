Otra reunión maratoniana entre Educación y sindicatos: mañana habrá nuevo documento para consultarlo al profesorado

Manifestación de docentes. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una nueva reunión maratoniana entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes ha culminado este lunes con el compromiso por parte de la administración de remitir la propuesta de acuerdo actualizada mañana martes "lo antes posible" --en principio "antes de las doce del mediodía"-- y una cita en el calendario: el próximo jueves a las 09.00 horas para que el documento pueda ser consultado tanto a las bases como a los órganos de dirección de las diferentes organizaciones.

Sobre las 22.15 horas de este lunes se ha puesto fin a una sesión que arrancaba doce horas antes y que ha servido para cerrar la negociación en tres materias: reducción de burocracia, infraestructuras y ratios, sin firmar ningún acuerdo a expensas de las votaciones o consultas que tengan que hacer las centrales sindicales según sus respectivos órganos y asambleas.

Las posturas siguen aún alejadas en otros temas, uno de los "más conflictivos" el de la subida retributiva, con STEPV, CCOO y UGT exigiendo que se reabra este punto, más aún después de conocer el borrador del acta de la reunión donde ANPE y CSIF acabaron suscribiendo el acuerdo salarial.

Durante las conversaciones, que por segunda vez se han podido seguir en streaming, STEPV ha exigido retomar el debate al considerar que el acuerdo firmado es "nulo", ya que en el borrador del acta del día 25 de mayo "queda bien claro que la revisión al IPC se refería solo a los 50 euros a pagar en enero del 2028" y no a todo el complemento como se plasmó después.

Tanto ANPE como CSIF han defendido el pacto firmado al creerlo bueno para el conjunto del profesorado. En este sentido, ANPE ha remarcado que 200 euros "no es suficiente teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo" del colectivo, pero ha subrayado que el aumento se hará en 15 meses. "Eso no quiere decir, y este sindicato lo hará sea el gobierno que sea, que en enero de 2028 volveremos a reclamar una subida salarial". CSIF también ha abogado por, llegada esa fecha, volver a negociar. "Si la Consellería quiere", han precisado sus representantes recordando la negativa de diversas administraciones.

Para CCOO también hay que volver a hablar de esta cuestión y, además, ha exigido que se detalle cuál será le procedimiento para asegurar que se mantiene esa subida y cómo compensar posibles desviaciones de los incrementos aprobados por el Estado y las variaciones reales. Y desde UGT ha hecho notar que el acuerdo sigue dejando a los docentes valencianos lejos de al situación en otras CCAA donde existen más complementos. "¿De qué sirve una negociación que nace desfasada y que no acaba con la discriminación respecto a otros territorios", han planteado.

"SALVAR EL DINERO Y EL HONOR"

Por su parte, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha recurrido a la figura de Winston Churchill para defender que "aquí podemos salvar el dinero y el honor". "Es muy sencillo: un documento de adhesión y una adenda explicándolo todo para deshacer el malentendido", ha resuelto.

Al término de la reunión, el coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha declarado a los medios que trasladarán al profesorado todas las propuestas, aunque ha lamentado que hay temas en los que "nos hemos quedado como estábamos". Especialmente, ha criticado el "sainete que raya el surrealismo" en la cuestión retributiva.

Candela ha comentado que su sindicato prefería volver a reunirse el miércoles por la tarde para acabar con esta situación "lo antes posible".

La secretaria general de Enseñanza de CCOO, Xelo Valls, ha reconocido un "cambio de talante", que ha atribuido a "21 de días de huelga y la movilización en la calle". "Veremos si finalmente se refleja en el texto que ha de estar sometido a la valoración del profesorado. La consulta comenzarán cuando tengamos el documento", ha apostillado.

Finalmente, Maite Tarazona, responsable d'Ensenyament de UGT PV, ha coincidido en que "ha hecho muchísimo efecto la huelga". "No sabemos si este es el camino definitivo y si al profesorado le parecerá suficiente, pero tenemos algo con aportaciones que se puede someter a votación y es importante porque en los últimos días parecía imposible. Tiene muchas carencias, pero también tiene aportaciones", ha resumido esta portavoz.