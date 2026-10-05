'Otro intelectual olvidado': la Biblioteca Histórica de la UV homenajea a Francesc Almela i Vives

Valencia, junio 1931. Reunión celebrada en la Sala Blava por los fundadores de Nostra Novel·la. - UV

VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Histórica de la Universitat de València (UV) inaugura en la sala Duc de Calàbria del Centre Cultural La Nau 'Francesc Almela i Vives. Otro intelectual olvidado', una muestra que recupera la trayectoria de uno de los intelectuales valencianos más polifacéticos del siglo XX.

La exposición pretende dar a conocer la trayectoria creativa e intelectual de Almela i Vives y poner en valor su extensa producción literaria, periodística y erudita, que permite aproximarse a la vida cultural valenciana de un periodo fundamental de nuestra historia contemporánea.

Comisariada por Josep Ballester, la muestra articula el recorrido expositivo en torno a cuatro grandes ámbitos que permiten descubrir las distintas facetas del autor: periodista; bibliófilo y librero; estudioso, historiador y divulgador; escritor y traductor. A través de este recorrido, el público puede aproximarse a su extensa producción y a las actividades que desarrolló a lo largo de su vida, así como conocer su contribución a la cultura valenciana y su papel en la configuración de la modernidad literaria y cultural valenciana del siglo XX.

El acto de inauguración se celebrará el próximo miércoles 7, a las 19 horas, en la sala Duc de Calàbria, con las intervenciones de la vicerrectora de Investigación, Isabel Fariñas; la directora de la Biblioteca Histórica, Mª Jesús García Mateu, y el comisario de la exposición, Josep Ballester-Roca, profesor de la UV, avanza la institución académica.

Francesc Almela i Vives (Vinaròs, 1901 - València, 1967) es una de las figuras más destacadas de la denominada 'generación de 1930' y uno de los intelectuales valencianos más prolíficos del siglo XX. Su trayectoria abarca ámbitos tan diversos como el periodismo, la bibliografía, la historiografía, la divulgación cultural y la creación literaria.

Licenciado en Filosofía y Letras por la UV, Almela i Vives desarrolló desde joven una intensa actividad en defensa de la cultura y la lengua propias. Participó en algunos de los proyectos culturales más significativos del valencianismo de los años 20 y 30, como Taula de Lletres Valencianes y Nostra Novel·la, y contribuyó al impulso del proceso de unificación ortográfica que culminaría con las Normas de Castellón de 1932.

Su producción literaria incluye poesía, narrativa y teatro, mientras su labor erudita y bibliográfica lo convirtió en una autoridad reconocida en distintos ámbitos académicos y culturales. Tras la Guerra Civil mantuvo una intensa actividad intelectual y profesional como bibliófilo, librero, historiador, archivero y cronista de Valencia.

Con 'Un intelectual olvidado', la Biblioteca Histórica da un paso más en la recuperación de la obra de este autor y en la reivindicación del lugar que ocupa en la historia de la literatura y de la cultura contemporáneas, además de reafirmar su compromiso con la conservación, la investigación y la difusión del patrimonio bibliográfico y con la promoción de la cultura valenciana. La exposición se podrá visitar hasta el 3 de enero de 2027.