'Otro intelectual olvidado': la Biblioteca Histórica de la UV homenajea a Francesc Almela i Vives

Valencia, junio 1931. Reunión celebrada en la Sala Blava por los fundadores de Nostra Novel·la.
Valencia, junio 1931. Reunión celebrada en la Sala Blava por los fundadores de Nostra Novel·la. - UV
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 5 octubre 2026 17:13
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VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Histórica de la Universitat de València (UV) inaugura en la sala Duc de Calàbria del Centre Cultural La Nau 'Francesc Almela i Vives. Otro intelectual olvidado', una muestra que recupera la trayectoria de uno de los intelectuales valencianos más polifacéticos del siglo XX.

La exposición pretende dar a conocer la trayectoria creativa e intelectual de Almela i Vives y poner en valor su extensa producción literaria, periodística y erudita, que permite aproximarse a la vida cultural valenciana de un periodo fundamental de nuestra historia contemporánea.

Comisariada por Josep Ballester, la muestra articula el recorrido expositivo en torno a cuatro grandes ámbitos que permiten descubrir las distintas facetas del autor: periodista; bibliófilo y librero; estudioso, historiador y divulgador; escritor y traductor. A través de este recorrido, el público puede aproximarse a su extensa producción y a las actividades que desarrolló a lo largo de su vida, así como conocer su contribución a la cultura valenciana y su papel en la configuración de la modernidad literaria y cultural valenciana del siglo XX.

El acto de inauguración se celebrará el próximo miércoles 7, a las 19 horas, en la sala Duc de Calàbria, con las intervenciones de la vicerrectora de Investigación, Isabel Fariñas; la directora de la Biblioteca Histórica, Mª Jesús García Mateu, y el comisario de la exposición, Josep Ballester-Roca, profesor de la UV, avanza la institución académica.

Francesc Almela i Vives (Vinaròs, 1901 - València, 1967) es una de las figuras más destacadas de la denominada 'generación de 1930' y uno de los intelectuales valencianos más prolíficos del siglo XX. Su trayectoria abarca ámbitos tan diversos como el periodismo, la bibliografía, la historiografía, la divulgación cultural y la creación literaria.

Licenciado en Filosofía y Letras por la UV, Almela i Vives desarrolló desde joven una intensa actividad en defensa de la cultura y la lengua propias. Participó en algunos de los proyectos culturales más significativos del valencianismo de los años 20 y 30, como Taula de Lletres Valencianes y Nostra Novel·la, y contribuyó al impulso del proceso de unificación ortográfica que culminaría con las Normas de Castellón de 1932.

Su producción literaria incluye poesía, narrativa y teatro, mientras su labor erudita y bibliográfica lo convirtió en una autoridad reconocida en distintos ámbitos académicos y culturales. Tras la Guerra Civil mantuvo una intensa actividad intelectual y profesional como bibliófilo, librero, historiador, archivero y cronista de Valencia.

Con 'Un intelectual olvidado', la Biblioteca Histórica da un paso más en la recuperación de la obra de este autor y en la reivindicación del lugar que ocupa en la historia de la literatura y de la cultura contemporáneas, además de reafirmar su compromiso con la conservación, la investigación y la difusión del patrimonio bibliográfico y con la promoción de la cultura valenciana. La exposición se podrá visitar hasta el 3 de enero de 2027.

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