La OV celebra su "éxito" en Viena: "Lleva la cultura valenciana a uno de los templos de la música europea"

Debut OV Sala Dorada Musikverein - MAX SLOVENCIK

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Orquestra de València (OV) ha brillado en su debut este jueves en la Sala Dorada del Musikverein de Viena, dentro del ciclo Jeunesse-Musikerleben.

Bajo la batuta de su director titular, Alexander Liebreich, y junto al dúo pianístico Silver-Garburg como solistas, esta visita de la formación valenciana a la capital austríaca supone "un hito para la trayectoria artística de la formación sinfónica, que ya puede presumir de haber brillado en una de las salas de concierto de referencia mundial, y en la que tiene lugar, cada primero de enero, el célebre Concierto de Año Nuevo que ofrece la Orquesta Filarmónica de Viena (Wiener Philharmoniker)", subraya el Ayuntamiento en un comunicado.

La actuación supone la novena salida internacional de la Orquestra de València, desde que la formación inició su proyección exterior en el año 1950 bajo la dirección de José Iturbi.

El concierto contó con la presencia del concejal de Acción Cultural y presidente del Palau de la Música, José Luis Moreno, el director gerente del Palau, Vicente Llimerá, y la subdirectora de Música e Intendente de la Orquesta de València, Nieves Pascual.

José Luis Moreno ha destacado "el éxito del concierto de la orquesta, gracias al nivel de excelencia que ha alcanzado de la mano de su director".

"ORGULLO"

"València y su Orquesta --ha afirmado el concejal presidente del Palau-- llevan la cultura valenciana a uno de los templos de la música europea y reivindican el papel de nuestra ciudad y nuestros músicos en el ámbito cultural europeo". "Tenemos una orquesta de la que nos sentimos orgullosos", ha concluido el edil.

Por su parte, el director gerente del Palau de la Música, Vicente Llimerá, se ha mostrado "muy satisfecho de la actuación de la orquesta y de la respuesta del público", y ha asegurado que "València y su orquesta han llevado nuestra cultura a un gran escenario europeo, subrayando el papel de nuestra ciudad y nuestros músicos".

Los responsables del auditorio municipal señalan que la velada comenzó con la obertura clasicista de L'arbore di Diana, del valenciano universal Vicente Martín y Soler, triunfador en Viena y rival en fama en la capital austríaca de Mozart. Le siguió la expresionista Suite nº 2 de Daphnis et Chloé, de Maurice Ravel; y concluyó la primera mitad con el Cuarteto para piano nº 3 de Johannes Brahms, en versión concierto para piano a cuatro manos y orquesta, titulada Werther, en arreglo de Richard Dünser (estreno en Austria), fue interpretada por el dúo Silver-Garburg, formado por Sivan Silver y Gil Garburg.

Tras las ovaciones del público asistente, interpretaron como propina el Scherzo para piano a cuatro manos, op. 11, nº 2 de Rachmáninov. Tras el descanso, se interpretó el poema sinfónico Así habló Zaratustra, de Richard Strauss, obra de gran fuerza y profundidad filosófica, cuya célebre introducción popularizó la película 2001: Una odisea del espacio, de Stanley Kubrick. Al concluir el concierto se produjo una prolongada ovación y la satisfacción del profesorado de la Orquesta de València.