La OV y Nacho de Paz inauguran 2026 en el Palau con un programa de misticismo, color y trascendencia sonora

VALÈNCIA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer concierto de abono de 2026 del Palau de la Música estará protagonizado por la Orquesta de València, bajo la dirección del maestro ovetense Nacho de Paz, que debuta en la temporada de abono del auditorio valenciano. La cita será el próximo sábado 10 de enero, a las 19.00 horas, en la Sala Iturbi, con un programa de "gran fuerza evocadora" que reúne obras de Olivier Messiaen y Aleksandr Skriabin, dos compositores fundamentales del siglo XX unidos por una concepción "profundamente espiritual y sinestésica" de la música.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacado que 2026 arranca con la Orquesta de València "y un programa verdaderamente fascinante, que propone un viaje sonoro hacia la espiritualidad, el color y la trascendencia". Llimerá ha subrayado que Messiaen y Skriabin "compartieron esa capacidad extraordinaria de asociar sonidos con colores y texturas, una experiencia sensorial que convierte este concierto en una propuesta de gran intensidad artística".

Asimismo, ha añadido que el programa cuenta con el "aliciente" de la presencia de Nacho de Paz, "un director de enorme solvencia y personalidad", que ya obtuvo un "notable éxito" al frente de la Orquesta de València en el Festival Ensems de 2023, y que posteriormente fue "muy aplaudido" por el público en su participación en el ciclo de cámara. "Su profundo conocimiento de este repertorio garantiza lecturas de gran rigor y profundidad expresiva", ha asegurado.

El concierto se abrirá con 'Les Offrandes oubliées' de Olivier Messiaen, obra estrenada en París y concebida como un tríptico de marcado carácter religioso, en el que el compositor reflexiona sobre el pecado, la cruz y la Eucaristía, con una escritura orquestal de "gran riqueza tímbrica, todavía influida por Debussy pero ya plenamente personal".

A continuación se interpretará 'Le Poème de l'Extase, op. 54', de Aleksandr Skriabin, partitura escrita en 1908 y estrenada en Nueva York, que representa "uno de los hitos del sinfonismo tardorromántico". La obra destaca por su lenguaje armónico visionario y por el célebre "acorde místico" o "acorde lírico", símbolo de la búsqueda filosófica y extática del compositor ruso.

El programa se cerrará con 'L'Ascension' de Messiaen, compuesta entre 1932 y 1933, una de sus obras "más emblemáticas", en la que el autor desarrolla un "intenso discurso de elevación espiritual a través de modos de transposición limitada, ritmos complejos y una orquestación de extraordinaria precisión y luminosidad".

Nacho de Paz está especialmente reconocido por su especialización en la música de los siglos XX y XXI y es una figura de referencia en el repertorio experimental y de nueva creación en España. Formado en la escuela rusa, es titulado superior de piano y composición, y se especializó en dirección de orquesta con Arturo Tamayo y Pierre Boulez.

Ha dirigido la mayor parte de las orquestas españolas y ha desarrollado una intensa colaboración con agrupaciones internacionales especializadas en música contemporánea, entre las que destacan Ensemble Intercontemporain, Ensemble Recherche, Münchener Kammerorchester y PHACE, formación de la que es actualmente principal director invitado.

Paralelamente, mantiene una destacada actividad en el ámbito audiovisual y cinematográfico, en el que ha colaborado con ARTE tv, 2eleven music-film y Europäische FilmPhilharmonie en la grabación e interpretación de partituras compuestas para cine mudo del siglo XX.

Ha realizado cerca de 500 estrenos mundiales y desarrolla una intensa presencia internacional en festivales y auditorios de primer nivel, con compromisos recientes y próximos en Salzburg Festspiele, Wiener Konzerthaus, Elbphilharmonie Hamburg, Barbican Centre London, Philharmonie Luxembourg, Berliner Festspiele y Wien Modern.