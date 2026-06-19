La OV protagoniza un concierto de "proyección internacional" que se emitirá el canal europeo ARTE

Orquesta de València - PALAU MÚSICA

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música, y la Orquesta de València, vuelven a colaborar con el festival Serenates, coproducido por la Universitat de València y el Institut Valencià de Cultura, que celebra este año su 39 edición. Esta ocasión es muy especial, ya que el concierto será grabado para el prestigioso canal europeo ARTE.

Esta producción supone además la máxima proyección internacional alcanzada hasta la fecha por Valencia Music City, para reforzar el posicionamiento de la ciudad como capital musical europea y como destino cultural de referencia. La presencia de la Orquesta de València en la programación especial de ARTE constituye uno de los principales hitos de esta estrategia de proyección internacional.

La actuación de la Orquesta de València, dirigida por su director titular y artístico, Alexander Liebreich, y con el prestigioso pianista Mao Fujita como solista, formará parte de la programación especial que el canal ARTE ha diseñado para el próximo 21 de junio con motivo del Día Europeo de la Música.

La retransmisión situará a València y al emblemático Claustro de La Nau en un circuito audiovisual compartido con algunos de los espacios culturales más destacados de Europa, entre ellos el Auditorio de la Acrópolis de Atenas, reforzando la imagen internacional de la ciudad como referente musical y cultural.

De este modo, la Orquesta de València subirá al escenario habilitado en el Claustro del Centre Cultural La Nau, en el marco del Día de la Música, para inaugurar el festival y ofrecer el próximo sábado 20 de junio, a las 21.30 horas, un repertorio centrado en el mejor clasicismo vienés.

El director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, ha destacado que este año la participación de la Orquesta de València en Serenates "tiene un significado muy especial por dos motivos: por un lado, porque el concierto será grabado y emitido al día siguiente por ARTE, una de las principales plataformas culturales audiovisuales de Europa; y por otro, porque constituye un magnífico preludio de nuestro 40 aniversario, así como de este prestigioso festival, tan presente y querido en la programación estival de nuestra ciudad".

En este sentido, Llimerá ha añadido que "la emisión en prime time, prevista a las 19:00 horas, constituye uno de los hitos más relevantes alcanzados hasta ahora por la estrategia Valencia Music City impulsada por la alcaldesa María José Catalá para proyectar internacionalmente la imagen de València a través de la música y la cultura".

Esta emisión se podrá seguir en https://www.arte.tv/es/videos/132897-003-A/europiano/ Llimerá ha querido enfatizar la importancia de esta colaboración con ARTE, ya que *profundiza en la internacionalización de la Orquesta de València que estamos impulsando junto con el maestro Liebreich, y que ya dio un excelente resultado con el concierto-documental dedicado al Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, con la guitarrista Ana Vidovic, emitido el pasado 6 de abril de 2025, así como con las colaboraciones constantes con el prestigioso sello Accentus Music.

Además, el director del auditorio ha subrayado, en un comunicado, que la presencia de la Orquesta de València en esta producción especial de ARTE con motivo del Día Europeo de la Música supone "un importante reconocimiento" al nivel artístico de la Orquesta de València, que compartirá programación con algunas de las principales formaciones europeas.

El sábado, el público podrá escuchar un programa centrado en Wolfgang Amadeus Mozart, con un guiño a su contemporáneo y rival en popularidad, el valenciano Martín y Soler. Bajo la dirección de Alexander Liebreich y junto al brillante pianista Mao Fujita, interpretarán el célebre Concierto para piano y orquesta n.º 21 de Mozart. La Sinfonía n.º 25 del genio salzburgués y la obertura de L'arbore di Diana de Martín y Soler completan el programa.

Respecto a este concierto, Llimerá ha añadido que "contar con uno de los mejores pianistas de la actualidad como es Mao Fujita, que tanto éxito ha tenido recientemente en nuestro abono, eleva todavía más el nivel artístico de este magnífico encuentro".

Asimismo, Llimerá ha destacado que la inclusión de este concierto en la programación internacional de ARTE constituye una extraordinaria oportunidad para proyectar la marca Valencia Music City ante millones de espectadores europeos, vinculando la imagen de la ciudad a la excelencia artística, la innovación cultural y la capacidad de generar proyectos musicales de alcance internacional.

Por su parte, el vicerrector de Cultura, Deportes y Vínculo Social de la Universitat de València, Albert Moncusí, ha destacado que "es un privilegio inaugurar una nueva edición de Serenates con un concierto de esta calidad artística, que será grabado y emitido el 21 de junio por el canal europeo ARTE, coincidiendo con la celebración del Día de la Música, una iniciativa que llena de conciertos y actividades culturales ciudades de toda Europa".

Moncusí ha subrayado también "el orgullo de la colaboración entre la Universitat de València, el Institut Valencià de Cultura y el Ayuntamiento de València, a través del Palau de la Música y Valencia Music City, junto con otras entidades, para hacer posible un festival que, a las puertas de su 40.º aniversario, se ha consolidado como una de las grandes citas culturales del verano valenciano, gracias a una programación que combina excelencia, talento valenciano y proximidad con el público".