OWN Valencia 2025 cierra su edición "más vibrante" como referente nacional del entretenimiento digital

VALÈNCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

OWN Valencia 2025, el "mayor" festival de entretenimiento digital, talento y cultura urbana del país, ha cerrado su edición "más vibrante" este domingo tras convertir Feria Valencia en "un verdadero ecosistema de creatividad, formación y comunidad digital" durante todo el fin de semana.

Durante tres días, OWN --impulsado por el Ayuntamiento de València y respaldado por iniciativas como Valencia Innovation Capital y Valencia Game City-- ha conectado a miles de asistentes con empresas tecnológicas, creadores, startups e instituciones en un entorno "diverso, inclusivo y sostenible", ha indicado en un comunicado la organización.

La programación ha incluido experiencias para todos los públicos y edades, y ha consolidado a València como "capital mediterránea de la innovación tecnológica y la economía creativa".

Este evento ha acogido la "mayor" LAN Party del Mediterráneo, donde más de 2.000 participantes han compartido más de 100 horas ininterrumpidas de gaming y comunidad gracias a la conectividad de ultra velocidad de Movistar.

La zona LAN se ha complementado con torneos de "alto nivel" como la final internacional de Brawl Stars con los mejores equipos de EMEA, el torneo nacional Fortnite Unreal Series, la gran final del CS2 Spanish Circuit by Winamax y duelos "únicos" con figuras como Th3Antonio (League of Legends).

Los asistentes también han podido disfrutar de competiciones de Roomba Fight, torneos Fun Cup y actividades abiertas con más de 20 títulos jugables como Minecraft, Smash Bros, Tekken, EA FC o Rocket League. Además, se han celebrado concursos de cosplay, competiciones de Kpop dance, experiencias de airsoft, actividades maker, talleres y retos participativos.

El festival ha reunido a "grandes" figuras del entretenimiento como Suja, Bekaesh, Nakoo y los coaches VIP del reto nacional de la MasterChef World App, que celebró su final en directo desde el evento con la participación de Delicious Martha, Rvben García, Esttik y JDalmau.

ZONAS TEMÁTICAS

La propuesta se ha ampliado con nuevas zonas temáticas como la coreana, que ha ofrecido exhibiciones de baile, talleres de maquillaje y cultura asiática. Igualmente, la zona anime ha incluido proyecciones y charlas creativas, y la deportiva ha propuesto desafíos físicos y gaming activo, mientras que la de lectura y juegos de mesa ha creado un entorno "relajado" para el ocio alternativo.

Para los más pequeños y sus familias, la zona EMT / OWN Kids ha ofrecido juegos, títeres, cuentacuentos, pintacaras, videojuegos adaptados y talleres creativos como parte de la iniciativa OWN the Bus junto a Valencia Game City.

OWN también ha sido un escaparate de música y expresión cultural con conciertos como el de la pianista Elesky interpretando bandas sonoras de videojuegos, la actuación de la Orquesta Sinfónica de Ruzafa, batallas de freestyle con los Reyes de Plaza, y DJ sets inmersivos como el de Sono·Lab.

Además, se ha grabado en directo el podcast 'El Patio de Satán' con la participación especial de Chuty.

El Creator Hub ha reunido a streamers y creadores de contenido en sesiones en vivo, mientras que el Artist Alley ha conectado a artistas visuales con el público a través de exposiciones y venta de obras.

Otras actividades destacadas han sido los combates con sables de luz, talleres de totebags, velas o alfombrillas gaming, degustaciones de bebidas energéticas y las ya virales LAN Dates. La zona expositiva ha contado con marcas como Monster, Movistar, Amazonia, ESET, Barreira o Worten, y clubes de esports como GiantX, Koi, Heretics y Oxygen.