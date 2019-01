Pablo Broseta reclama a los políticos la "altura y talla" de personas como su padre para dejar un "legado mejor"

Publicado 15/01/2019 16:03:27 CET

Puig: "Hoy más que nunca Manuel Broseta es la defensa de la ilustración y de la lucha permanente contra el fanatismo"

La Asociación de Amigos de la Fundación Manuel Broseta ha celebrado este martes el tradicional homenaje al jurista valenciano

asesinado por ETA tal día como hoy de 1992, en un acto en el que su hijo Pablo ha pedido a los representantes políticos "la altura y la talla que muchos hombres y mujeres pusieron al servicio de la sociedad" --como su padre, Carmen Alborch o Ernest Lluch, ha enumerado-- para anteponer el "bien común a los intereses personales o de partido" y dejar así "un legado mejor" al actual.

El acto, que se ha celebrado en el monolito al profesor Manuel Broseta en la avenida Blasco Ibáñez de València donde fue asesinado, ha contado con la presencia de numerosas personalidades del mundo político, académico y universitario como el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; el delegado del Gobierno de la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio; la presidenta del PPCV, Isabel Bonig; el portavoz de Cs en València, Fernando Giner, así como de familiares y de la sociedad civil.

En su intervención, Pablo Broseta, presidente de la asociación, ha ensalzado la figura de su padre, "un hombre coherente, audaz, optimista y generosos al que hoy recordamos y todos los días anhelamos". "Hoy conmemoramos que hace 27 años fue vilmente asesinado y lo hacemos aquí donde las balas asesinas nos lo arrebataron", ha lamentado.

"Este es un lugar que para muchos podría suponer tristeza, rabia y dolor, pero, sin embargo, los que tuvimos el privilegio y la fortuna de compartir con él su vida, fuimos impregnados de su optimismo y de la visión de un futuro mejor que siempre mantuvo como norte", ha comentado.

Una forma de ver la vida, ha dicho, que "se ha convertido en actitud vital" para buena parte de los que han sufrido "el desgarro que el terrorismo ha causado", pero también "para una sociedad que ha confiado en que su dolor iba a verse satisfecho con justicia, memoria y mucha dignidad".

"Queramos o no este lugar obliga a recordar y a revivir el dolor y el vacío que nos dejaron los asesinos porque negarlo supondría hipocresía, pero es cierto que hemos sido capaces de reconocerlo como un punto para la reflexión, la repulsa de la sinrazón de la violencia y la intolerancia; como un lugar para la memoria y la exigencia de una sociedad implicada con nobles valores", ha reivindicado.

RECONOCIMIENTO PARA LOS OLVIDADOS

De este modo, Pablo Broseta ha hecho suya la "exigencia de reconocimiento de todos aquellos que se sienten oprimidos, marginados y olvidados", pero también "exigencia de memoria para los que hemos sufrido la violencia terrorista y para que el relato de lo sucedido se escriba desde la verdad de lo acontecido". "Exigencia de justicia para todos aquellos que no han podido ver juzgados a los asesinos de los suyos y también exigencia de lucha implacable y constante contra toda forma de autoritarismo, intolerancia y de violencia", ha remarcado.

En este punto, ha hecho alusión a que este 2019 es un año electoral y ha comentado que aunque muchos jóvenes "entienden que este es un derecho como algo normal que existe desde que tienen uso de razón", "no siempre ha sido así" y "no hace tanto tiempo que muchos españoles comprometidos trabajaron, pactaron, consensuaron y acordaron para que esos jóvenes puedan disfrutar hoy de esos derechos".

Por tanto, ha considerado "importante y necesaria" la labor de la Fundación Manuel Broseta y de muchas otras para transmitir valores y compromiso social, pero también ha considerado necesario "reclamar a nuestros representantes la altura y talla que muchos de aquellos hombres y mujeres pusieron al servicio de una sociedad que deseaba reinventarse".

"Ellos antepusieron el bien común a los intereses personales o de partido y si todos aportamos lo que está en nuestro alcance dejaremos un legado mejor que el que encontramos", ha reivindicado para destacar que a esta labor "dedicaron buena parte de su vida" personas como Broseta y "muchos otros que tampoco están y merecen un recuerdo sincero" como Carmen Alborch, Ernest Lluch, Francisco Tomás y Valiente o José Edmundo Casañ.

PUIG: "SU OBRA ESTÁ ENTRE NOSOTROS"

Por su parte, Puig ha recordado que con el asesinato de Broseta "se iban muchas esperanzas" y "una parte de nuestra ambición de autonomía, de realización de nuestra personalidad como pueblo y una parte de lo que había sido la defensa de la democracia".

Para el jefe del Consell en un momento de querer "avanzar y cambiar las cosas", "se intentaba liquidar la inteligencia" a través del "terrorismo que se basa en el fanatismo" y al que "hay que combatir", ha puntualizado. "La democracia no es irreversible y fue un gran esfuerzo común como también lo fue la realidad autonómica valenciana", ha destacado.

Por tanto, ha subrayado que "ese esfuerzo común" es el que tiene que "aunar" a la sociedad porque "esa es la principal lección del profesor Broseta" quién "está entre nosotros" como también lo está "su obra", ha enfatizado el 'president'.

"No vamos a olvidar, es una exigencia moral, política y cívica. No vamos a olvidar porque el perdón no tiene nada que ver con el olvido. Por eso, desde su lección de defensa de la democracia, hoy tenemos que decir gracias al profesor por todo lo que hizo por este país, esta comunidad, la democracia, la libertad y la ilustración. Hoy más que nunca Manuel Broseta es la defensa de la ilustración y de la lucha permanente contra el fanatismo", ha zanjado Puig.

"CON ÉL APRENDIMOS A ESCUCHAR A LOS DEMÁS"

Asimismo, ha intervenido el discípulo de Broseta y catedrático de Derecho Mercantil, Jesús Olavarría, quien ha recordado las clases que recibió del profesor y la huella que dejó en él. "En la vida de cualquier persona hay personas decisivas y en la mía, ha sido uno de los más importantes porque con él aprendimos derecho mercantil, a argumentar y a interpretar las leyes, pero también a desarrollar y defender nuestras ideas, a escuchar y respetar las ideas de los demás", ha señalado.

El acto ha concluido con una ofrenda floral en recuerdo del profesor Manuel Broseta. Asimismo, varios de los presentes han depositado claveles blancos a los pies del monolito.