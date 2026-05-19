Pablo Helguera reflexiona en el CCCC sobre conocimiento y pensamiento crítico en la época de las redes y la IA - JUAN R. PEIRÓ

VALÈNCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) presenta 'Teatro Magnético', la primera exposición en València del artista mexicano afincado en Nueva York Pablo Helguera, artista, escritor y pedagogo cultural y considerado internacionalmente como un "pionero" en el campo del arte de la interacción social.

Se trata de una exposición performativa, un teatro experimental que representa, en el mundo las redes sociales y la IA, una "parábola" sobre la construcción del conocimiento y las pseudociencias y la necesidad de fomentar el pensamiento crítico a través del arte.

Conocido por sus particulares Artnoons, viñetas en las que satiriza el mundo del arte, su trabajo para el Centre del Carme introduce al público en un lenguaje "más performativo" y transforma la sala en un "dispositivo escénico donde, a través del juego, se reflexiona sobre el conocimiento humano y sobre las pseudociencias".

La exposición toma como punto de partida el fenómeno histórico del magnetismo animal --la teoría propuesta en el siglo XVIII por Franz Anton Mesmer-- para explorar una pregunta "profundamente contemporánea": ¿Por qué seguimos siendo atraídos por sistemas que prometen explicar el mundo de manera total, simple y convincente?.

El mesmerismo entendía que dentro de los seres vivos había una energía magnética que podía manipularse con fines curativos y se creó "toda una serie de rituales que han inspirado la literatura de terror, el cine o incluso la música", ya que había también una parte musical.

Lejos de presentar el mesmerismo únicamente como una "curiosidad histórica", esta muestra lo aborda como un caso de estudio para reflexionar sobre las condiciones en las que surgen las pseudociencias, especialmente en momentos de incertidumbre social, política o epistemológica.

"EXPERIENCIA ACTIVA DE CONOCIMIENTO"

El proyecto, sin ofrecer una "cronología exhaustiva", busca construir "un espacio donde historia, creencia y representación se entrelazan en una experiencia activa de conocimiento".

El director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, ha resaltado que esta exposición es "una nueva apuesta del Centre del Carme por el comisariado pedagógico en la línea de exposiciones como la que acogimos hace dos años de Luis Camnitzer, en esta ocasión acercando el trabajo de un artista que compagina su labor artística con la mediación cultural": "Pablo Helguera ha sido galardonado con varias becas y premios internacionales de arte participativo".

Por su parte, Helguera ha asegurado que siempre le ha "interesado la historia, el pasado como una manera de entender el presente", y ha añadido que este proyecto es "una parábola de la vida real para reflexionar sobre cómo construimos el conocimiento, sobre cómo se construyen esas teorías que lo explican todo y que son fallidas". "Es en los momentos de crisis cuando se generan esas teorías fáciles y debemos activar el pensamiento crítico para estar alerta", ha apuntado.

"Hoy en día, estamos viviendo una crisis de confianza de nuestro propio sentido crítico. Con la proliferación de la tecnología, estamos relegando la capacidad de tener una conciencia crítica de las cosas a la IA, o a las redes sociales, lo que favorece la proliferación de teorías, supersticiones o prejuicios sobre la ciencia", ha agregado.

"DISPOSITIVO ESCÉNICO"

La exposición transforma la sala Dormitorio del CCCC en un "dispositivo escénico", que se organiza en torno a cuatro elementos fundamentales. La muestra se inicia con una introducción histórica al mesmerismo. En la parte central se despliega la obra de arte representada por una serie de paneles ideográficos y doce partituras visuales al estilo de John Cage y el movimiento Fluxus.

Imitando las "inducciones mesméricas" (instrucciones para los rituales curativos) estas partituras son en realidad instrucciones para doce performance que se representarán durante la inauguración de la exposición, este miércoles, 20 de mayo y que tendrán lugar en la tercera parte de la sala, un escenario circular, que representa el "teatro magnético".

Finalmente, un espacio educativo interactivo invita a los públicos a jugar de forma autogestionada con diferentes propuestas como la poesía magnética y un juego de cartas con diferentes dolencias del mundo actual y sus correlativas propuestas de curación.

PROGRAMA

El CCCC ha participado desde el inicio del proyecto con un programa público que invita a los participantes a analizar el poder de las pseudociencias y los contextos que facilitan su aparición. Así, desde la primera infancia, se proponen acciones participativas para todos los públicos a partir de la literatura y el cine inspirado en las teorías mesméricas como las novelas de Edgar Allan Poe o la proyección de películas como 'Frankenstein' (Guillermo del Toro, 2025).

Dentro del programa, destacan el taller 'Esto no es un club de lectura' que arrancará de la mano del profesor de la Universitat de València, Marcos Bonet; las 'Nanas que hipnotizan' se plantea como un taller donde la primera infancia podrá experimental el poder de la música como bálsamo.

La música, como parte del ritual mesmérico, cobra protagonismo en las 'Sesiones musicales', que alternarán actuaciones con instrumentos como el "theremín" con los conciertos experimentales o de piano y violín. Y durante el mes de julio, el 'Teatro magnético' se transforma en cine con una selección de películas y posterior coloquio con temática mesmeriana.