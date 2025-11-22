Pablo López actuará en E! Fest Valencia el 24 de enero, una de las primeras citas de la nueva gira

VALÈNCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de Valencia será una de las primeras paradas de 'El Niño del Espacio en Concierto', la nueva gira de Pablo López, "uno de los artistas más celebrados del panorama musical español".

El concierto tendrá lugar dentro de la programación del ciclo E! Fest Valencia el 24 de enero y las entradas se pondrán a la venta el próximo 25 de noviembre a las 11.00 horas, a través de la web www.efestival.es, según ha informado la organización a través de un comunicado.

El pianista y compositor malagueño regresa a los escenarios con un espectáculo creado para teatros y auditorios, en el que combinará sus éxitos más reconocidos con inéditas composiciones de su próximo álbum. El anuncio de esta nueva gira coincide con el lanzamiento del single 'El niño del espacio', anticipo de una etapa creativa que el propio artista ha definido como "ilusionante y profundamente personal".

Así, con una puesta en escena cuidadosamente diseñada y acompañado por su banda habitual, Pablo López protagonizará "una noche marcada por la emoción, la cercanía y la intensidad interpretativa que caracterizan sus directos".