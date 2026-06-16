Pablo López, Feid, M-Clan, David Otero y Marlena se suman a la programación de El Muelle Live en Alicante

Archivo - Imagen de archivo del cantante Pablo López durante un concierto - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Muelle Live ha ampliado la programación de su edición de 2026 con la incorporación de seis nuevas propuestas musicales que actuarán en Alicante junto al mar Mediterráneo, con los conciertos de Pablo López, Feid, M-Clan, David Otero, Marlena y Hey Kid.

Así, buscan consolidar una programación que combina artistas "consagrados", nuevas figuras del panorama nacional y "grandes referentes internacionales", según ha indicado la organización del evento en un comunicado.

Entre las nuevas confirmaciones se encuentra la presencia de Pablo López, que llegará el próximo 13 de septiembre con su nueva gira 'El niño del espacio'. El artista malagueño presentará en directo las canciones de su último trabajo, además de repasar algunos de los temas "más emblemáticos" de una trayectoria que lo ha convertido en "uno de los nombres más reconocidos y seguidos de la música española contemporánea".

La programación incorpora también una de las "grandes" citas del verano con la actuación de Feid el 24 de julio. El artista colombiano aterrizará en Alicante con 'Falxo tour', una gira que reúne sobre el escenario las dos facetas artísticas que han impulsado su proyección internacional.

Considerado actualmente "uno de los principales referentes de la música urbana y el reguetón a nivel global", Feid ofrecerá un espectáculo concebido para recorrer los grandes éxitos que han marcado su carrera y que acumulan "millones de reproducciones" en todo el mundo.

Otra de las incorporaciones será la de M-Clan, que actuará el 25 de septiembre en el marco de la celebración de su 30 aniversario. La banda liderada por Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez regresará a los escenarios para conmemorar tres décadas de trayectoria con un repertorio que repasará algunos de los temas "más representativos de la historia del 'rock' español de las últimas décadas".

'ATARDECERES DEL MUELLE'

Bajo los 'Atardeceres del Muelle', el 27 de agosto será el turno de una noche dedicada al pop nacional, con la participación de David Otero, Marlena y Hey Kid. Tres propuestas que representan distintas generaciones y sensibilidades dentro de la música española actual compartirán escenario en una velada que reunirá "experiencia, nuevos sonidos y algunas de las canciones más reconocibles del panorama reciente", ha indicado la organización.

El primero de ellos, David Otero, llegará a Alicante con 'Inteligencia natural', un trabajo que mantiene "la esencia de una trayectoria iniciada hace más de dos décadas" y que evoluciona con "nuevos proyectos".

Por su parte, Marlena, el dúo formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano, presentará la gira 'Pies sin plomo', mientras que Hey Kid acercará al público alicantino las canciones de 'A nuevos lugares juntos otra vez', gira con la que busca consolidarse como "una de las voces emergentes con mayor crecimiento del panorama nacional".