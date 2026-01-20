Pablo López recala en el ADDA de Alicante con una gira "profundamente personal"

Archivo - El cantante Pablo López durante un concierto - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cantautor y pianista Pablo López actuará en el ADDA de Alicante este domingo, dentro de 'El niño del espacio en concierto', su nueva gira recién estrenada "con la que ya ha agotado las entradas" en ciudades como Huelva, Vigo y València y que lo llevará a recorrer los principales teatros y auditorios de España durante 2026.

Así lo ha señalado la promotora del evento en un comunicado, en el que ha resaltado que tras años "consolidado como una de las voces más sensibles y magnéticas del pop español", el pianista y compositor malagueño acaba de regresar a los escenarios con un espectáculo creado para teatros y auditorios, "en el que combina sus éxitos más reconocidos con inéditas composiciones de su próximo álbum".

El anuncio de esta nueva gira, el pasado mes de noviembre, coincidió con el lanzamiento del single 'El niño del espacio', primer anticipo de una etapa creativa que el propio artista ha definido como "ilusionante y profundamente personal".

Con una puesta en escena "cuidadosamente diseñada" y acompañado por su banda habitual, el artista protagonizará una noche "marcada por la emoción, la cercanía y la intensidad interpretativa que caracterizan sus directos", ha concluido la promotora del concierto.