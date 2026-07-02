El Palacio de Congresos de Peñíscola inaugura su programación expositiva con una muestra dedicada a Joan Simó - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 2 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El Palacio de Congresos de Peñíscola, espacio del Institut Valencià de Cultura (IVC), acoge la exposición 'Luz que alumbre el trazo', Joan Simó (Almassora, 1945 - Benicàssim, 2019). La muestra, que podrá visitarse hasta el 30 de septiembre, reúne una selección de dibujos, pinturas de gran formato y esculturas en bronce del artista valenciano.

La delegada territorial del IVC en Castellón, Nuria Felip, ha afirmado que esta exposición supone "abrir el Palau a nuevas propuestas culturales". En este sentido, ha señalado que, además de la programación habitual de música, cine y artes escénicas, "el espacio incorporará una línea expositiva que permitirá acercar al público el trabajo de destacados artistas vinculados al territorio".

La exposición, comisariada por Fátima Meskine Gumbau, prescinde de un recorrido cronológico para poner el foco en aquellas obras donde, precisamente, el trazo se convierte en forma de pensamiento. Diferentes piezas dialogan entre sí a partir del gesto, el concepto, el impulso y la reflexión, mostrando cómo la línea trasciende su función formal para convertirse en una herramienta de creación y conocimiento.

Joan Simó fue un creador autodidacta cuya obra atravesó la pintura, la escultura, la poesía y el pensamiento visual. Inició su trayectoria artística en 1988, tras una ruptura vital, y desde entonces cada trazo, figura y gesto se convirtió en un acto de libertad y de pensamiento. La espontaneidad y el impulso, combinados con el azar, fueron sus motores, y el dibujo, su territorio de experimentación. Simó se reconocía heredero del espíritu del Dadá, entendido como una actitud vital para romper con lo establecido.

VISITAS GUIADAS

La programación de 'Luz que alumbre el trazo' incluye también dos visitas guiadas gratuitas a cargo de la Fundación Pintor Joan Simó, que tendrán lugar los viernes 24 de julio y 21 de agosto, a las 12.00 horas.

La exposición puede visitarse hasta el 30 de septiembre, de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas, así como durante las tardes y noches de los días con programación cultural en el Palacio de Congresos. La información relativa al programa puede consultarse en la página web del IVC.