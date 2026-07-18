El Palau de la Generalitat y estaciones de metro se iluminan con la bandera de España por la final del Mundial - GVA

VALÈNCIA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat iluminará este fin de semana el Palau con los colores de la bandera de España para mostrar su apoyo a la selección española de fútbol con motivo de la final del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos.

Con esta iniciativa, el Consell quiere "compartir con la ciudadanía la ilusión generada" por la selección de fúbol y trasladarle sus "mejores deseos ante una de las citas deportivas más importantes del panorama internacional", según ha detallado la Administración autonómica en un comunicado.

La iluminación especial del Palau se concentrará en la parte superior de sus dos torreones históricos. Así, la Torre Nova, recayente a la plaza de Manises, y la Torre Vella, visible desde la plaza de la Virgen, lucirán una composición de luces en rojo, amarillo y rojo que reproducirá la bandera española para "animar a los jugadores de la selección que disputan la final mundialista".

La iniciativa se extenderá, asimismo, a las principales estaciones de Metrovalencia y del TRAM d'Alacant, que también se iluminarán con los colores de la bandera durante todo el fin de semana. De este modo, espacios "emblemáticos" de la Generalitat y de la red pública de transporte se suman a una "acción simbólica" que permitirá visibilizar el respaldo de la Comunitat Valenciana al equipo español.

Con esta actuación, la Generalitat asegura que pone de manifiesto su "compromiso con la promoción de los valores asociados al deporte, como el esfuerzo, la superación, el trabajo en equipo y la convivencia", al tiempo que se suma al "sentimiento de apoyo y orgullo compartido por miles de aficionados que seguirán la final de la Copa Mundial de Fútbol".

Precisamente, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, viaja a Estados Unidos invitado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para asistir a la final del Mundial, según confirmaron este viernes a Europa Press fuentes de Presidencia.