El Palau de la Música abre el ciclo de cámara con un homenaje a Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento

Imagen del clave. - PALAU MÚSICA VALÈNCIA

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música de València inaugura su ciclo de cámara este sábado, 7 de noviembre, a las 19.00 horas, en la Sala Rodrigo, com el programa 'Manuel de Falla, entre la influencia y la creación', que conmemora el 150.º aniversario del nacimiento del compositor, y el centenario del estreno de su Concierto para clave, que Wanda Landowska interpretó por primera vez el 5 de noviembre de 1926 en Barcelona, bajo la dirección del propio autor.

El director gerente del Palau, Vicente Llimerá, ha destacado la voluntad de abrir 'Cambra al Palau' con un homenaje a Manuel de Falla que "reuniera el interés musical y el histórico".

"Escuchar a Benjamin Alard en un clave del mismo modelo que el de Wanda Landowska, nos permite acercarnos a la sonoridad para la que Falla escribió el concierto", ha subrayado en un comunicado. El instrumento fue construido en París en 1956. Pertenece a la Fundación Archivo Manuel de Falla, a la que fue donado por el clavecinista Rafael Puyana.

El programa reúne, asimismo, cuatro sonatas de Domenico Scarlatti y el Concierto italiano de Johann Sebastian Bach. El Concierto para clave de Falla cerrará la velada. Es una de las obras del compositor gaditano más estudiadas, con una instrumentación escrita para clavicémbalo, flauta, oboe, clarinete, violín y violonchelo. Es una partitura que representa la culminación de su etapa neoclásica, y que hunde sus raíces en la música histórica española.

José María Sánchez-Verdú, compositor en residencia del Palau en la temporada 2025/26, dirige Las ínsulas extrañas (2024), obra inspirada en la poesía de San Juan de la Cruz y escrita en diálogo con el concierto de Falla.

El repertorio incluye también dos relecturas suyas de música del Renacimiento español, el Tantum ergo de Tomás Luis de Victoria y De los álamos vengo, madre de Juan Vásquez. Junto a Benjamin Alard al clave actuarán Miguel Colom (violín), Fernando Arias (violonchelo), Álvaro Octavio (flauta), Ángel Luis Sánchez (oboe) y Eduardo Raimundo (clarinete).