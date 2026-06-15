El Palau de la Música convoca la llamada a proyecto para la imagen gráfica de la 41 edición de la Mostra de València

Archivo - Imagen del Palau de la Música de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música de València ha hecho una convocatoria abierta a profesionales del diseño y de la ilustración y a empresas del sector de la comunicación para el diseño de la creatividad de la campaña gráfica de la 41 edición de Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebrará del 3 al 15 de noviembre próximos.

Esta convocatoria se realiza a través del llamamiento a proyecto, ya está en vigor y finalizará el día 25 de junio, según ha informado el ayuntamiento de la capital valenciana en un comunicado.

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales en la capital valenciana y presidente del Palau de la Música, José Luis Moreno, ha animado a la participación y a la presentación del máximo número de propuestas.

El edil ha destacado que con esta convocatoria "el Ayuntamiento de València colabora una vez más con el mundo del diseño en esta nueva edición de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, para seguir generando y dando oportunidades a profesionales y a empresas del sector".

Así, el Palau de la Música, con la colaboración de la ADCV, APIV y Comunitad, convoca este llamamiento a proyecto con el fin de seleccionar al profesional o la empresa que llevará a cabo el servicio de asesoría artística y desarrollo de la imagen de la 41 edición del festival Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

Esta convocatoria "va más allá de la creación de un cartel", por lo que se define como "un trabajo de asesoría artística de campaña institucional que incluye una guía de criterios para el catálogo y la coordinación técnica continuada".

La contratación será mediante la modalidad de contrato menor con un presupuesto base de licitación de 9.982,50 euros, IVA incluido. Los requisitos para este llamamiento indican que pueden concurrir a él "cualquier profesional, estudio de diseño o de ilustración, agencia de publicidad o empresa del sector, con personalidad jurídica, así como una unión temporal de empresas".

Para acudir a esta convocatoria, será además "imprescindible que los candidatos estén dados de alta en el IAE y al corriente de las obligaciones de la Seguridad Social pertinentes".

La participación se formalizará mediante el envío de una candidatura digital en formato PDF que contenga un dossier de trabajos (porfolio) con un máximo de diez proyectos realizados que, por su naturaleza, guarden relación con el objeto de este encargo, ha detallado el consistorio.

Asimismo, se deberá adjuntar un curriculum vitae (en caso de personas físicas) o memoria de acreditación profesional (en caso de personas jurídicas).

Los servicios de la campaña gráfica objeto de contratación consistirán en la creación de la pieza gráfica original en formatos vertical y horizontal; la definición de criterios visuales para el catálogo; la entrega de una guía que incluirá definición conceptual, asesoría artística, paleta cromática, tipografías y jerarquías, criterios de tratamiento de imágenes y una página o doble página de ejemplo a modo de referencia de aplicación, ha agregado el Ayuntamiento.

COMITÉ DE SELECCIÓN

Igualmente, ha explicado que se ha establecido un comité de selección que valorará la calidad técnica, artística, la originalidad y la experiencia en proyectos similares.

El envío de las candidaturas se realizará mediante correo electrónico a: mostradevalencia@palauvalencia.com, indicando en el asunto: Llamada imagen 41 Muestra de València y el nombre del profesional o de la empresa.