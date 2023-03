El Palau de la Música de València acogerá la ceremonia de premios ICMA 2024 y su concierto de gala anual

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música de València acogerá, en abril de 2024, la ceremonia de entrega de galardones y el concierto de gala anual de los Premios ICMA (International Classical Music Awards), un encuentro que reunirá a los principales representantes de la industria internacional de la música clásica.

La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha expresado su "satisfacción" por la elección del Palau como sede de la gala de entrega de galardones y ha aseverado que es "un honor" para el auditorio municipal acoger esta ceremonia de entrega de estos prestigiosos premios, "que sitúan de nuevo a València en el epicentro mundial del reconocimiento y de la excelencia en el mundo de la música clásica".

La gala tendrá lugar en el Palau el 12 de abril de 2024, con la participación de la Orquesta de València, dirigida por su director artístico y musical, Alexander Liebreich. Además, de la presencia de las personas galardonadas, la cita reunirá a los principales representantes de la industria de la música clásica del ámbito internacional.

Recientemente han sido galardonados los músicos valencianos Francisco Coll, Gustavo Gimeno, el pianista Josu de Solaun y la formación Capella de Ministrers.

Los Premios Internacionales de Música Clásica (ICMA) fueron creados en 2010 por el jurado de los antiguos Premios MIDEM de Música Clásica.

El jurado está compuesto por críticos musicales de 16 países diferentes, que representan a 20 revistas impresas o sitios web y emisoras de radio: Andante (Turquía), Crescendo (Bélgica), Das Orchester (Alemania), Deutsche Welle (Alemania), IMZ (Austria), MDR-Klassik (Alemania), Musica (Italia), Musical Life (Rusia), Musik &; Theater (Suiza), Opera (Reino Unido), Papageno (Hungría), Pizzicato (Luxemburgo), Polskie Radio Chopin (Polonia), Radio 100.7 (Luxemburgo), Radio Klasssik Stephansdom (Austria), Radio Romania Muzical (Rumanía), ResMusica (Francia), Rondo Classic (Finlandia), Scherzo (España), y Unison (Croacia).

Cada año, se entregan 16 premios para producciones de audio y vídeo, además de una serie de galardones especiales (Lifetime Achievement, Artist of the Year, Young Artist of the Year, y Label of the Year, entre otros).

"RICA VIDA MUSICAL"

Pir su parte, el presidente de la ICMA, Remy Franck, ha subrayado su alegría por "poder contar con el Palau de Música de València como socio para el evento", y ha asegurado que la capital del Turia "es una ciudad con una rica vida musical, y con un nombre que suena musical ya de por sí".

"Estamos especialmente contentos de volver a conectar con el maestro Alexander Liebreich, que es él mismo un ganador de la ICMA y dirigió la Gala de Premios en Katowice en 2018", ha concluido.

El propio Alexander Liebreich ha señalado que los Premios Internacionales de Música Clásica (ICMA) "son, probablemente, uno de los premios más sofisticados que existen.

Al lado de tantas ceremonias a corto plazo y simplemente populistas, los ICMA se mantienen directamente dedicados a la más alta calidad de la creación y grabación de música.

La ciudad de València, el Palau de la Música de València, todos los músicos y yo mismo, estamos orgullosos de acoger la ceremonia en 2024 en Valencia".

Glòria Tello ha destacado el hecho de sea la Orquesta de València la protagonista del concierto de la gala anual de estos galardones. "Se trata de un acontecimiento musical que refuerza la visibilidad y el reconocimiento internacional del Palau de la Música y de nuestra excepcional orquesta", ha asegurado la delegada.

Por su parte, el director del Palau de Música, Vicent Ros, ha enfatizado "la brillante trayectoria del Palau de la Música y de nuestra programación, en la que cada año recibimos a los mejores solistas internacionales de la actualidad, junto con el nivel musical y artístico de la Orquesta de València, así como la determinación de su titular, el maestro Liebreich, han sido decisivos para acoger estos premios que recibimos con los brazos abiertos".

El Palau de la Música fue inaugurado el 25 de abril de 1987 y "se ha convertido en uno de los edificios más emblemáticos y motor cultural y musical de la ciudad", aseguran desde el Ayuntamiento. Actualmente se encuentra en obras y se espera su finalización de cara al próxima verano. El auditorio recibe cada año la visita de "las más

prestigiosas formaciones sinfónicas y de cámara, directores, cantantes líricos y solistas internacionales", concluyen.