Pampols apuesta por la planta de reciclado como solución para los coches siniestrados por la dana: "No hay alternativas"

Advierte de que no hay "capacidad material en toda España" para asumir la gestión de tantos vehículos: "Satura las capacidades"

VALÈNCIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, ha apostado por la idea de una planta de reciclado móvil como solución para el tratamiento de los vehículos siniestrados por la dana del 29 de octubre, dado que ha asegurado que "ahora mismo no hay" alternativas a esta opción porque "no hay capacidad" para asumir los trabajos de achatarramiento. "El número de vehículos que hay que gestionar satura las capacidades de un país como España", ha advertido.

Por ello, y ante esta situación, ha abogado por descontaminar y achatarrar los coches en las mismas campas donde se encuentran ubicados, aunque ha reconocido que la instalación de una planta de reciclado supone "un problema de ingeniería", dado que, en este momento, es "algo que no existe". "Se ahorrarían muchísimos desplazamientos intermedios y el rendimiento aumentaría", ha apuntado, en declaraciones a los medios este viernes tras reunirse con el alcalde de Albal (Valencia), José Miguel Ferris, una de las localidades más afectadas por la dana.

Así, el vicepresidente ha hecho hincapié en la necesidad de "desarrollar este concepto" de la planta de reciclado móvil y ha confiado en que "existe esa solución, pero tienen que dárnosla". "Hay que ser capaces de, además de técnicamente considerarlo viable, fabricarlo", ha apuntado, para seguidamente remarcar que esta instalación "es móvil" y "no se queda ahí".

"Achatarrar un vehículo es descontaminarlo primero, vaciarlo de fluidos, quitarle aceites, grasas, lubricante, neumáticos y componentes electrónicos que tenga que puedan ser susceptibles de contaminar. Y luego el vehículo acaba reducido en un bloque de poco más de metro y medio por metro y medio y eso lo que se hace es llevar a una planta de reciclado final", ha expuesto.

"Cuando se contrata un desguace, la empresa retira el vehículo, lo descontamina y se lo lleva, pero no achatarrado. ¿No han visto los camiones con vehículos encima? ¿Cuántos se pueden llevar? Pues en el mejor de los casos, seis. ¿Qué velocidad de funcionamiento tiene? Limitada, evidentemente. ¿Qué es lo que haría si consiguiéramos achatarrar in situ? Pues que, en vez de llevarse diez u ocho, se llevara veinte, porque eso sí que lo carga una gran cargadora", ha continuado.

"HAY QUE RESPETAR UNA SERIE DE PASOS"

De hecho, ha subrayado que "ahora mismo no" hay alternativas a la opción de la planta de reciclaje pese a sus dificultades logísticas y técnicas: "Los problemas van en cadena, el primero es que el propietario del vehículo tiene un seguro y el Consorcio de Compensación tiene que peritarlo 'in situ' y determinar lo que sea".

Y ha advertido de que "no hay capacidad material ahora mismo en toda España" para gestionar tantos vehículos siniestrados porque "satura las capacidades de un país como España". "¿Se hará? Naturalmente. ¿Cómo? De la mejor manera posible. ¿En qué tiempo? En el mínimo, pero hay que respetar una serie de pasos y medidas de seguridad que no podemos vulnerar, si no, arreglaríamos una cosa y estropearíamos otra", ha avisado.

RETIRADA DE LODO EN GARAJES

Por otro lado, sobre el producto espesante para poder retirar más fácilmente el lodo acumulado en los garajes, el vicepresidente segundo del Consell ha indicado que hasta donde él sabe esta herramienta se está utilizando en unas ubicaciones "muy concretas, no en todas", dado que en otros casos es "mucho más eficaz utilizar las vagonetillas que se llenan de lodo y salen al exterior".

"Lo que sigue produciendo más rendimiento ahora mismo son las bombas aspirantes impelentes, las cubas, lo que nosotros llamamos las chuponas", ha especificado Gan Pampols, que ha considerado que lo "ideal" ahora "para lo que queda" sería "disponer de más capacidad de bombeo, y eso ya no lo dan estas cubas, ni siquiera las más grandes".

Por eso mismo, ha apuntado que se está estudiando la posibilidad de colocar motobombas móviles sobre una plataforma de más potencia, "de tal manera que, en vez de llenar una cuba, se vayan llenando camiones sucesivamente, con lo cual el rendimiento también aumentaría". "Pero esto también es ingeniería y de esto aprenderemos mucho, desgraciadamente", ha añadido.

DESGUACES DESBORDADOS

Mientras, preguntado por si le preocupa que los desguaces estén desbordados por todos los residuos generados por la dana y por la petición del Consell al Gobierno para que permitiera el traslado de coches siniestrados a instalaciones de otras comunidades autónomas, el conseller para la Recuperación ha confirmado que esto mismo "es lo que se está haciendo". "No es que me parezca una medida adecuada, es que ahora mismo es la única que se puede hacer", ha afirmado.

Gan Pampols ha señalado que en la Comunitat Valenciana "todos los desguaces están empleados", por lo que hay otros de otras CCAA que "en primer término se están empleando". "Y ha ido creciendo como una mancha de aceite. No me preocupa, me ocupa. Y cuantos más se pueda conseguir, mejor", ha expuesto.