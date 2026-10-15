Panaderos y pasteleros de Valencia reivindican que "el pan artesano tiene mucho que decir y mucho futuro"

El Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia celebra la III Feria Artesana del Pan - GREMIO DE PANADEROS Y PASTELEROS

VALÈNCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Ayuntamiento de Valencia se ha convertido hoy en escaparate del pan artesano valenciano con la celebración de la III Feria Artesana del Pan, organizada por el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia, con motivo del Día Mundial del Pan y el Día Mundial de la Alimentación.

El presidente del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia, Juan José Rausell, ha destacado que "esta feria demuestra que el pan artesano tiene mucho que decir y mucho futuro por delante": "Tenemos un oficio con una enorme tradición, pero también con capacidad para innovar, adaptarse a los nuevos hábitos y generar oportunidades para las nuevas generaciones. Nuestro reto es conseguir que los hornos sigan formando parte de nuestras ciudades y pueblos y que el conocimiento que durante siglos se ha transmitido de generación en generación continúe vivo", recoge la organización.

Bajo el lema 'Els Forns de hui, demà i sempre', la feria ha reunido a profesionales del sector y público general en una jornada dedicada a mostrar la diversidad del pan artesano valenciano y dar a conocer el trabajo que hay detrás de cada elaboración. La iniciativa también ha puesto el foco en el futuro de los hornos tradicionales y en su papel dentro del patrimonio gastronómico y cultural de la Comunitat Valenciana.

Parte del programa se ha dedicado a analizar cómo puede evolucionar la panadería artesana para responder a los nuevos desafíos sin perder su esencia. La innovación, la sostenibilidad y la búsqueda de nuevas oportunidades profesionales han compartido protagonismo con uno de los grandes retos del sector: garantizar el relevo generacional y la continuidad de los obradores.

En este contexto, la investigadora de Biotecnología de los Alimentos del IATA-CSIC Francisca Rández ha impartido la ponencia 'Pan con futuro: sostenibilidad, innovación y nuevas oportunidades', en la que ha presentado el proyecto Ceratopia, una iniciativa que busca recuperar y revalorizar el algarrobo como recurso estratégico para el territorio mediterráneo.

NUEVAS APLICACIONES CON PULPA DE ALGARROBA

El proyecto, en el que participa el Gremio de Panaderos y Pasteleros, investigará el potencial de la pulpa de algarroba, un ingrediente tradicionalmente infrautilizado, para desarrollar nuevas aplicaciones en panadería y pastelería. Una línea de trabajo que conecta el aprovechamiento de los recursos del entorno con la búsqueda de nuevas posibilidades para los obradores artesanos.

El futuro de estos negocios ha centrado también la mesa redonda 'Continuidad y relevo generacional', en la que representantes de distintos hornos valencianos han compartido sus experiencias y analizado los desafíos a los que se enfrentan para mantener vivo el oficio.

En el encuentro han participado Carmen Rausell, de Forn de Manuela; Analia Bellstedt, de Horno Bells; Arturo Serrano, de Horno Moliner; Javier Vilaplana, de Horno La Esmeralda, y Nieves Clemente de Forn Pastisseria Violeta. Sus intervenciones han permitido conocer distintas realidades del sector y reflexionar sobre cómo transmitir el conocimiento artesano y hacer atractiva la profesión para las nuevas generaciones.

La III Feria Artesana del Pan ha acercado directamente al público el trabajo que realizan los hornos artesanos valencianos. Los asistentes han podido conocer y degustar diferentes variedades y formatos de pan elaborados por maestros panaderos agremiados, desde propuestas tradicionales hasta elaboraciones más innovadoras.

La programación ha incluido un episodio en directo del pódcast Disfrutons, de los cómicos y guionistas Jajajers, que ha recorrido diferentes formas de consumir y disfrutar del pan, acompañado de una degustación de pan, chocolate, aceite y sal.

"Para nosotros es muy importante sacar el pan de los obradores y acercarlo a la ciudadanía. El pan artesano no es solo un alimento. Detrás de cada pieza hay mucho trabajo, dedicación, materias primas de calidad y una manera de entender la alimentación y nuestro territorio. Queremos que las nuevas generaciones conozcan ese valor y que el consumidor pueda identificar y valorar el trabajo que hay detrás de un buen pan artesano", ha manifestado el presidente de la entidad gremial.

Con esta tercera edición, el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia consolida la Feria Artesana del Pan como un espacio de divulgación y encuentro entre profesionales y ciudadanía. Una cita que busca dar visibilidad al trabajo de los hornos artesanos, acercar sus productos a nuevos públicos y contribuir a que la tradición panadera valenciana siga evolucionando y tenga continuidad en las próximas generaciones.