La Pantera llegará a la Sala Auditorio Roig Arena el 14 de abril

Cartel - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Pantera actuará el próximo 14 de abril en la Sala Auditorio Roig Arena para presentar en directo 'Filipenses', el álbum con el que el artista canario inaugura una nueva etapa creativa y consolida su evolución dentro de la escena urbana nacional.

Bajo el nombre de Sergio Aimar, La Pantera ha construido una de las trayectorias más prometedoras de su generación gracias a una propuesta que combina sensibilidad melódica, influencias urbanas y una marcada personalidad artística.

Con 'Filipenses', el cantante profundiza en un sonido más orgánico, íntimo y emocional, acompañado de una renovada identidad visual que gira en torno a conceptos como la construcción personal, la resiliencia y la capacidad de encontrar esperanza incluso en los momentos más difíciles.

Aunque comenzó a abrirse camino en la industria musical a partir de 2020, La Pantera dio el salto definitivo a la primera línea de la música urbana española tras participar en "Cayó La Noche (Remix)", el exitoso tema compartido junto a Quevedo, Abhir Hathi y otros artistas canarios que se convirtió en un auténtico fenómeno viral. Desde entonces, el artista ha mantenido una progresión constante, consolidándose como uno de los nombres más destacados de la nueva generación de músicos urbanos del panorama nacional.

Las entradas para el concierto de La Pantera saldrán a la venta el 17 de noviembre a las 12.00 horas en roigarena.com, tal como ha informado la organización en un comunicado.