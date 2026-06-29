El Papa expulsa del estado clerical a un cura de Alicante que rechaza reconocer la figura del Pontífice

ALICANTE, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV decretó el 30 de abril la expulsión del estado clerical del sacerdote alicantino Francisco José Vegara Cerezo, una decisión que le fue comunicada el pasado 20 de junio, tras comportamientos como "su reiterado rechazo de reconocimiento y sujeción al Papa Francisco", ya fallecido, y "ahora" hacia el actual, "postura manifestada de manera pública y notoria a través de diversos medios de comunicación".

Así lo ha informado la Diócesis de Orihuela-Alicante en una nota de prensa publicada en su página web, en la que ha indicado que, con esta resolución, "entre otros, pierde los derechos propios del estado clerical, queda dispensado de la ley del celibato, no está sujeto a las demás obligaciones relacionadas con el estado clerical y tiene prohibido ejercer el ministerio sagrado", salvo en algunos casos previstos en los cánones 976 y 986, párrafo 2, "del Código de Derecho Canónico".

En concreto, ha explicado que "desde 2023 se ha mantenido un diálogo" con Vegara Cerezo, tanto el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, como "otros sacerdotes por él designados", ante ese "reiterado rechazo de reconocimiento y sujeción al Papa Francisco, y ahora hacia el Papa León XIV, postura manifestada de manera pública y notoria a través de diversos medios de comunicación".

Además, ha precisado que, "en febrero de 2024, en el marco de la investigación, se le apartó de cualquier oficio o cargo en la Diócesis" y se le amonestó el 5 de febrero de 2024 y el 5 de abril de 2025 "para que cesara en su postura y obedeciera a las medidas cautelares decretadas".

"Valorando sus circunstancias personales, el 8 de septiembre de 2025 el obispo diocesano declara, por medio de un decreto, que este se encontraba impedido para ejercer el ministerio, prohibiéndole al mismo tiempo sus manifestaciones en medios de comunicación. Este decreto fue recurrido por Vegara Cerezo al Dicasterio del Clero", ha agregado la Diócesis.

"CISMA"

Además de lo anterior, ha abundado en que, "tras conocer un artículo publicado por Francisco Vegara Cerezo, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe intimó a este sacerdote a pronunciarse y a retractarse", en su caso, "del delito contra la fe 'sub facti specie' de cisma".

Y ha concretado que, "al no responder satisfactoriamente a este requerimiento, tras los trámites preliminares, el Santo Padre ha decretado el 30 de abril que se le imponga la expulsión del estado clerical, de conformidad con el artículo 26 de las Normas sobre los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe". "Este decreto fue comunicado a Vegara Cerezo el pasado 20 de junio", ha apostillado.

En la nota de prensa también se asevera que Munilla, "en nombre propio y de toda la Iglesia diocesana de Orihuela-Alicante, manifiesta la plena comunión de caridad y de obediencia con el Sucesor de Pedro, el Papa León XIV, pidiendo oración por Francisco José Vegara Cerezo y recordando las palabras que hace unos días pronunció" el Papa en España: "Cuando encuentren dificultades, alcen la mirada, y pidan al Espíritu Santo la gracia de vivir unidos en la fe, la esperanza y la caridad".