El Papa invita a "evitar todo lo que desgasta o hiere la comunión" en la fiesta de san Pedro y san Pablo

Archivo - El Papa León XIV en un Ángelus. - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha invitado a "evitar todo lo que desgasta o hiere la comunión", durante el Ángelus que ha pronunciado este lunes, con motivo de la festividad de los apóstoles san Pedro y san Pablo.

"Que el Señor nos conceda, por intercesión de los santos Pedro y Pablo, apreciar cada vez más la catolicidad de la Iglesia, reconocer su valor al servicio del encuentro fraterno entre las personas y los pueblos, evitar todo lo que desgasta o hiere la comunión, perseverar en el camino ecuménico y en el diálogo atento y franco con todos", ha pedido el Pontífice.

Esta fiesta, según ha precisado, recuerda "el vínculo originario que une, en comunión de fe y de caridad, a la Iglesia que está en Roma con todas las demás Iglesias del mundo".

"El testimonio de estos dos Apóstoles es casi un sello del Nuevo Testamento. La sangre que derramaron en esta ciudad revela hasta dónde llega el amor de Dios que el Señor Jesús nos ha dado", ha subrayado.

También hoy, según ha añadido, "el Señor, muerto y resucitado por amor, se hace presente en sus testigos; llega a los centros y a las periferias, a las capitales y a las regiones más remotas, con las voces, los rostros y las decisiones valientes de quienes han respondido a su invitación".

Además, ha señalado que "Pedro y Pablo no podrían haber sido más distintos el uno del otro, distintos por procedencia, por formación, por carácter". Sin embargo, ha precisado que "en el colegio de los Apóstoles, Pedro y Pablo no fueron adversarios".

"Vivieron el trabajo intenso de la comunión, la conocieron, la sirvieron y la anunciaron como sacramento de la vida divina. Su testimonio contribuyó de manera determinante a que la presencia cristiana en la historia esté orientada no al dominio, sino al servicio, a la unidad y a la reconciliación", ha destacado.