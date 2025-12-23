1038534.1.260.149.20251223153251 Papá Noel adelanta los regalos de Navidad a los animales de Bioparc València - BIOPARC

VALÈNCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Coloridos paquetes y elementos decorativos típicos de estas fiestas han sorprendido a leones, suricatas, lémures, distintas aves, puercoespines, mangabeys o gorilas y especialmente a las crías de elefantes, que han disfrutado en Bioparc València de la tradicional cita con Papá Noel, que incluso ha buceado en el acuario de hipopótamos.

Diversas especies del parque han encontrado estas "llamativas sorpresas" en sus recintos exteriores que han motivado una gran exaltación para descubrir de qué se trataba.

Adornos típicos y paquetes de todos los tamaños y colores adaptados a la variedad de animales, desde los grandes herbívoros como elefantes o hipopótamos, hasta los fieros leones, los curiosos lémures, las inquietas suricatas o los impactantes gorilas.

Para las crías es algo realmente especial y en esta ocasión han sido los "elefantitos" Makena y Malik quienes han mostrado su entusiasmo jugando con las cajas, que han abierto "a la manera" del animal terrestre más grande que existe. Al acceder a su apetitoso contenido y seguidos de cerca por las hembras de la manada, han degustado lo que para ellos son auténticas "chuches": zanahorias, puerros, cebollas o tomates.

Papá Noel ha recorrido los distintos hábitats recreados en Bioparc como la sabana, el bosque ecuatorial, los grandes humedales en la cueva de Kitum y la isla de Madagascar. Y también ha acudido al singular Anfiteatro para que esta tradición de Navidad llegara igualmente a puercoespines, buitres, grullas, calaos y búhos de la exhibición educativa 'El ciclo de la vida'.

Las precavidas suricatas, que al principio se las veía temerosas ante estas novedades, al olfatear algo "realmente bueno" correteaban en busca de su comida favorita. Todo lo contrario a cómo han reaccionado los gorilas, quienes se han dirigido rápidamente hacia la decoración que escondía los manjares, de los que asimismo han dado buena cuenta los mangabeys, con quienes comparten espacio.

El "intrépido" Papá Noel se ha sumergido, para depositar los alimentos más deseados, en el enorme acuario de la única visión subacuática en España de los hipopótamos. Los lémures, primates evolutivamente únicos y endémicos de la exótica Madagascar, han aprovechado para saborear sus particulares "dulces". Y los imponentes leones han hecho valer su instinto salvaje para destrozar con sus potentes garras los envoltorios y devorar la sabrosa carne fresca.

Los responsables del parque explican que estas actividades de "enriquecimiento ambiental" incorporan estímulos y retos adaptados a cada especie para promover la exploración, el juego y otras conductas propias, reforzando sus competencias naturales, la actividad física y mental.