Paralizado el montaje en Sagunt del festival de música electrónica Blackworks al carecer de autorización

Imagen de archivo de un evento Blackworks - BLACKWORKS

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El montaje del festival Blackworks Open Air, cuya celebración está prevista los próximos días 11 y 12 de julio en la localidad de Sagunt (Valencia), ha sido paralizado al carecer de la preceptiva autorización.

Este mismo lunes, la organización del evento señalaba en un comunicado que el Port de Sagunt iba a acoger "la producción más genuinamente industrial de la historia de Blackworks", ya que la promotora de hard-dance iba a tomar el solar de una antigua factoría de acero para "transformarla en una instalación musical y tecnológica de vanguardia".

El cartel está integrado por artistas como BIIA, Daria Kolosova, Dexphase, Skyption, Luciid, SNTS, Svetec y Warface; Jazzy, Natte Visstick, Nikolina, Remco Beek Wilder, Tarkno, Restricted, Samuel Moriero o Zapravka.

Sin embargo, según ha avanzado Levante-EMV y han confirmado a Europa Press fuentes municipales, la Policía Local se ha personado en la explanada para paralizar el montaje, puesto que al Ayuntamiento no le consta la autorización de la Generalitat --ya que los terrenos son de su propiedad-- ni se había solicitado al consistorio la necesaria licencia para poder llevar a cabo la cita musical.

De hecho, en el Ayuntamiento solo tienen conocimiento de dos comunicaciones. La primera de ellas está datada en marzo, cuando, tras la solicitud de reserva de la explanada y Nau de Tallers realizada por La Productiva Eventos, la institución municipal informó de que la parcela se encuentra ubicada dentro del ámbito de protección del Alto Horno n.º 2, declarado Bien de Interés Cultural y que Nave de Talleres Generales posee la condición de Bien de Relevancia Local.

Añadía que tanto la parcela como la citada Nave de Talleres son bienes de titularidad de la Generalitat Valenciana, por lo que el Ayuntamiento no ostenta la competencia para emitir autorización alguna relativa al uso temporal del espacio. En una segunda comunicación en mayo, el Ayuntamiento volvía a insistir esta información.

Por su parte, desde la Conselleria de Cultura han constatado que La Productiva Eventos, S.L. solicitó autorización para la celebración del evento de música electrónica 'Blackworks' y la ocupación temporal de la Esplanada de la Nau de Taller de Puerto de Sagunto. La solicitud fue registrada el 29 de abril de 2026 bajo el número GVRTE/2026/1953111.

Las mismas fuentes añaden a Europa Press que, tras la valoración realizada, el Servicio de Gestión Administrativa del Patrimonio Cultural de la Generalitat comunicó el 4 de mayo la imposibilidad de autorizar la ocupación temporal solicitada, quedando denegada la petición presentada.

Desde la organización del evento han confirmado que en este momento el montaje se encuentra detenido y aseguran que en breve van a trasladar los datos sobre los próximos pasos a seguir.