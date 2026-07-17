El Parc Central de València se convertirá en el campamento militar de Jaume I con una recreación histórica

Archivo - Estatua del rey Jaume I - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València escenificará en el Parc Central una recreación histórica del campamento militar del rey Jaume I que incluirá pabellón real, tiendas nobiliarias y militares, capilla de campaña, liza de entrenamiento y cetrería.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes el programa municipal de actos para homenajear a Jaume I el Conqueridor en el 750 aniversario de la muerte del rey, que se celebra este año, ha explicado el consistorio en un comunicado.

Entre las iniciativas que se pondrán en marcha, el Ayuntamiento organizará en el Parc Central una recreación histórica ambientada en el siglo XIII del campamento militar del monarca, que incluirá pabellón real, tiendas nobiliarias y militares, capilla de campaña, liza de entrenamiento y cetrería, entre otras actividades.

Talleres, charlas y demostraciones mostrarán al público la vida cotidiana de la época al campamento real, la indumentaria de los caballeros y la dinámica propia de los ejércitos medievales.

EXPOSICIONES

Además, el Ayuntamiento está organizando ya en el Museo de Historia una exposición sobre la figura del monarca a partir de los fondos de la Biblioteca Serrano Morales y la Biblioteca Histórica Municipal y que se completará con un ciclo de conferencias.

A esta muestra se sumará la participación del Ayuntamiento de València en la gran exposición conmemorativa dedicada a la figura real que tendrá lugar en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MUVIM) y en la que trabajan conjuntamente el consistorio, la Generalitat y la Diputación de València.

RESTAURACIÓN DEL BUSTO DE VALLMITJANA

En materia de patrimonio, el Ayuntamiento restaurará el busto en madera del rey, que fue realizado por los hermanos Vallmitjana en 1886 como prueba para la estatua ecuestre que actualmente preside la plaza de Alfons el Magnànim.

El busto en madera, que se custodia en el Museo Histórico, presenta escoriaciones y desprendimientos de la capa pictórica, que serán reparadas para recuperar el brillo de la policromía original.

CÓMIC, NOVELA Y MARCA DE LA SENYERA

En el terreno editorial, el Ayuntamiento ha contratado un cómic sobre la trayectoria vital del monarca y una historia novelada que conjugue el rigor histórico con la prosa narrativa. Las dos dos obras verán la luz este otoño.

A estas actuaciones hay que añadir la recuperación de la Marxa de la Senyera a caballo en la Procesión Cívica del 9 d'Octubre con el desfile de la espada que se le atribuye tradicionalmente al monarca.

Además, entre el 1 y el 9 d'Octubre la ciudad vivirá actos conmemorativos en espacios emblemáticos de la ciudad. Entre los actos previstos, habrá un encuentro de senyeres en la plaza de L'Ajuntament.

Igualmente, el Ayuntamiento de València apoyará las iniciativas que celebren las distintas administraciones como homenaje al rey y, con ese motivo, se reserva en exclusiva el uso de la plaza de L'Ajuntament desde el día 1 al 9 d'Octubre para poderla utilizar en las iniciativas que estén previstas.