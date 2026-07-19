Un "parche demasiado largo": centros dana en barracones reclaman instalaciones adecuadas y planes de emergencia viables

Archivo - Aulas prefabricadas para alumnado del CEIP Orba de Alfafar (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

"Un parche demasiado largo". Así describen representantes de las comunidades educativas de varios de los centros educativos afectados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024 el primer curso que han completado en los barracones instalados tras la tragedia.

En estos colegios e institutos reclaman que se siga trabajando para dotarlos de "instalaciones adecuadas" y exigen planes de emergencia "viables" para acabar con el sentimiento de "inseguridad, miedo y frustración".

"Si pasa lo mismo que en la dana, o aunque pase la mitad, me planteo salir corriendo con los alumnos al edificio de enfrente", comenta a Europa Press Laura de Lis, maestra de infantil en el Colegio Orba del Parque Alcosa (Alfafar).

La docente explica que, debido a la situación en la que se quedó el centro --que se demolió hace unos meses--, la Conselleria de Educación les reubicó en un solar de la misma localidad donde se instalaron barracones que están a "cota cero" y que no cuentan con una altura superior a la que poder subir en caso de emergencia.

Tal y como ha relatado, a lo largo del curso los docentes han tenido que hacer frente a diversos problemas. El primero de ellos, la "imposibilidad" de comenzar las clases hasta el 11 de septiembre porque las instalaciones "no estaban acabadas" y había "maquinaria de obra".

Al poco tiempo, se sucedieron varias alertas meteorológicas por lluvias, por lo que la preocupación entre el profesorado comenzó a aumentar al encontrarse el centro en zona inundable y "sin plan de evacuación" ya que, según ha indicado, la administración educativa "todavía" no les ha emitido el certificado de fin de obra, lo que impide desarrollarlo. Ante esta situación, De Lis asegura que el colegio "ha estado durante todo el año a la expectativa de lo que pudiera pasar y con miedo".

La Escuela Infantil Ausiàs March de Massanassa es otro de los ocho centros ubicados en aulas prefabricadas y, en su caso, pendiente de derribo. Desde este curso, su alumnado y el del CEIP Lluís Vives de la localidad, se encuentran en el Polideportivo Municipal y, según ha explicado Álex Carabal, uno de los miembros del AMPA del Ausiàs March, el centro ya dispone de ese documento y han podido conocer el plan de evacuación.

"EL COLEGIO NUEVO VA A ESTAR EN ALTURA ¿Y EL BARRACÓN NO?"

Sin embargo, ha cuestionado la "viabilidad" de un plan que se basa en "salir corriendo al pabellón que está a unos 500 metros, y que para poder entrar necesitas la llave que tiene el conserje". "No hay otra opción porque en Conselleria no han valorado hacer los barracones en alto o que se pueda subir al techo", ha manifestado Carabal, al tiempo que ha expuesto que los barracones no tienen acceso al techo y "solo tienen una puerta de entrada y una ventana con barrotes".

"Van a estar ahí aproximadamente cuatro años. ¿Esto quiere decir que en esos cuatro años no va a suceder nada que los ponga en riesgo? El colegio nuevo lo van a hacer 'tipo Ikea', entonces va a estar en altura ¿y el barracón no?", se ha preguntado.

En este punto, ha reconocido que las familias sienten "impotencia" por "no poder hacer otra cosa" por sus hijos e "intranquilidad" ya que son conscientes de que, debido al calentamiento global, "va a haber más danas" y que la solución que se les ha dado es "un parche de tres o cuatro años, si todo va bien; un parche demasiado largo".

Por su parte, la presidenta del AMPA de Colegio Orba, en Alfafar, Miriam Martínez, ha aseverado que para las familias es "muy importante" que se garantice la "seguridad" de los alumnos y ha insistido en que una de sus reivindicaciones a lo largo del curso ha sido que se terminaran las instalaciones y que se dotara el patio de elementos de recreo que, finalmente, el propio centro ha tenido que comprar con las donaciones de la dana.

"Se van a cumplir dos años de la dana y como padres entendemos la burocracia, el papeleo pero nos tienen muy abandonados, tanto aquí como en el resto de centros", ha criticado.

"ABANDONO" POR PARTE DE CONSELLERIA

Desde FAMPA València, su presidenta, Elisabeth García, también representante de las familias del CEIP Blasco Ibáñez de Beniparrell, ha incidido, en declaraciones a Europa Press, en que la sensación de "abandono" por parte de la Conselleria de Educación es común por parte de estos centros.

A este respecto, ha denunciado que el alumnado "no está en condiciones" ya que "pasa frío en invierno y calor en verano". Además, los patios son "asfalto y ya está": "La mayoría no tienen nada, ni un triste arenero para infantil, sin un toldo, sin elementos de patio, unas canastas, unas porterías. Nada, no hay nada", ha agregado.

"No piensan que los niños están mal porque los barracones están en su sitio y los niños están estudiando, pero a mí me gustaría que ellos estuvieran una semanita solo en esas condiciones a ver si consiguen concentrarse y si consiguen hacer bien su trabajo", ha sostenido.

En este punto, García ha señalado que, en un primer momento, tras lo ocurrido, entendían que Conselleria buscara "una solución rápida en un momento de crisis, de saturación", pero ha criticado que, a lo largo de este año, ha tenido "mucho tiempo" para "plantear bien las soluciones".

"Si en ese momento priorizabas que tuvieran un aula y un techo, ahora, durante el curso, acondiciona ese barracón, acondiciona ese espacio. No se trata de meterlos en esas cajas y ya", ha remarcado.

De este modo, ha denunciado la falta de comunicación con la administración educativa que "no tiene un plan real" y tampoco "un compromiso real por hacer las cosas bien". "Eso es lo que crea el malestar y la incertidumbre de qué va a pasar, cuánto tiempo vamos a estar así", ha planteado.

La situación de los centros de la llamada 'zona cero' han sido uno de los puntos incluidos en la lista de exigencias de los docentes en huelga indefinida. El coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha recordado a Europa Press que lo que reclaman, dentro de las peticiones del capítulo de infraestructuras, es "un plan urgente para la reconstrucción de estos centros, que se han visto totalmente abandonados por la administración".

"La Conselleria nos ha ido dando excusas y diciendo que lo hace de la manera más rápida posible, pero que la urgencia era hacer los barracones y derruir los centros más dañados por las inundaciones", ha apuntado este portavoz, que insiste en que el Comité de Huelga ha puesto el foco "en agilizar como sea la reconstrucción de estos centros".

Cabe recordar que en el marco de las negociaciones para intentar desconvocar la huelga indefinida del profesorado valenciano, la Conselleria puso sobre la mesa medidas específicas en materia de infraestructuras con un montante de 372 millones de euros. Se preveía un una partida concreta de 2 millones dedicados exclusivamente a la mejora y adecuación de los centros dana. La propuesta no fue apoyada mayoritariamente en la consulta lanzada al profesorado ni suscrita por las organizaciones sindicales.