La pareja de Llorca dejará su plaza en la Diputació de València al decidir no renovar la comisión de servicio

Archivo - El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, a su llegada a la toma de posesión de su cargo, en Les Corts Valencianes, a 2 de diciembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La pareja del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no continuará en su plaza de funcionaria en la Diputació de València, que ha ocupado durante los últimos seis meses, porque ha decidido no optar a la provisión de la comisión de servicio mediante la que accedió a este puesto público.

Según ha avanzado elDiario.es y han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press, la pareja de Llorca ha comunicado que no va a optar a la consolidación de este puesto de funcionaria tras cumplirse el periodo de seis meses de validez de la comisión de servicio.

El pasado marzo se conoció que la pareja de Llorca había sido trasladada desde su puesto de administrativa del Ayuntamiento de Finestrat --localidad alicantina de la que Llorca fue alcalde hasta su nombramiento en diciembre de 2025 como jefe del Consell y líder del PPCV-- a otro en la Diputació mediante comisión de servicios.

Desde ese momento, PSPV y Compromís exigieron explicaciones a Llorca ante lo que consideraron un caso de "enchufismo" porque la Diputació está justo enfrente del Palau de la Generalitat y, con este puesto, la pareja del 'president' pasaba a cobrar el doble de la retribución que tenía en el consistorio.

Los socialistas también pidieron tener acceso al expediente de contratación, al considerar que "no es normal que pase de cobrar 25.000 a 52.000 euros y que se haya producido así". Por su parte, el PP y Vox defendieron que las comisiones de servicio son una "práctica habitual" en la función pública.

El 'president' de la Generalitat también negó que existiera ningún "trato a favor" hacia su pareja en el acceso a esta plaza, al tiempo que denunció la existencia de una "cacería" sobre ella por ser "la mujer de" y cargó contra el "machismo" que consideraba que subyacía en las críticas.

Según expuso el jefe del Consell, tras tomar posesión en diciembre, "una de las primeras decisiones" que tomó fue trasladar su domicilio a València "por razones obvias laborales" y "un tiempo después", su pareja, "funcionaria de carrera hace más de 20 años", incluso antes de conocerle a él, decidió "reconciliar" la vida familiar y laboral, trasladarse a València y pedir una comisión de servicios, "como pide cualquier otro funcionario, en este caso, para ocupar un puesto la Diputación de Valencia en su escala".

Llorca defendió que su pareja había pasado un procedimiento legal, supervisado por los técnicos, de libre concurrencia y ajustado a la legalidad al tiempo que alegaba que la retribución era "exactamente igual a cualquier otro administrativo de su rango".

Desde la Diputació de València, gobernada por PP y Ens Uneix, también defendieron la "absoluta normalidad" en el acceso de la pareja de Llorca a esta plaza de funcionaria, además de asegurar que cumplía con "todos los requisitos" para este puesto de secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios.

Según explicaron desde la corporación provincial, se trataba de una plaza que estaba vacante desde octubre-noviembre de 2025 y que se ofertó en comisión de servicio, "igual que otras de características similares en distintos departamentos, incluidos grupos políticos de diferente signo".