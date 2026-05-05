El paro baja en 2.412 personas en abril en la Comunitat, un 0,84%

Archivo - Varias personas con cita previa esperan para entrar en una oficina del SEPE (antiguo INEM), en Valencia, Comunidad Valenciana (España), a 12 de febrero de 2021. El número de parados registrados en las oficinas de empleo en la Comunitat Valencian - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El paro ha bajado en 2.412 personas en abril en la Comunitat Valenciana respecto a marzo, un 0,84%, frente a la caída experimentada a nivel nacional (2,59%), hasta los 27.925 desempleados.

En comparación con el mismo mes del año anterior, en la comunidad hay 16.581 desempleados menos, un descenso del 5,48%, inferior al registrado en el conjunto de España (-6,2%), según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el conjunto del país, abril concluyó con 2.357.044 desempleados, 62.668 menos que en marzo y 155.674 por debajo de los que había en el mismo mes de 2025.

En el cuarto mes del año, el desempleo bajó en la Comunitat en casi todos los sectores. Donde más lo hizo en términos brutos fue en los servicios (-2.287); seguido por industria (-353); agricultura (-107); y construcción (-82). Subió en el colectivo sin empleo anterior (+417).

Del total de desempleados registrados al término de abril en las oficinas valencianas, 54.983 eran extranjeros, un 0,10% más que en marzo (+54) y un 1,91% por debajo de los que había en el mismo mes del año anterior (-1.072).

En cuanto a sexos, de los 287.750 desempleados registrados en abril, 175.791 fueron mujeres y 109.959 hombres.

En el cuarto mes del año, el paro cayó en todas las comunidades, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Las mayores caídas en términos porcentuales del paro con respecto al mes anterior se dieron en Baleares (-7,44%); Andalucía (-3,86%) y Extremadura (-3,59%).

Y en términos brutos lideraron el descenso Andalucía (-22.393 desempleados); Cataluña (-8.949) y la Comunidad de Madrid (-6.249).

CONTRATACIÓN

En abril en la Comunitat se registraron 112.449 contratos, un 5,21% menos que en marzo (-6.176) y un 6,07% por encima de los contabilizados en el cuarto mes de 2025 (+5.723).

De todos ellos, 58.472 fueron indefinidos. Los 53.977 restantes fueron temporales, según las mismas fuentes.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el paro bajó en 62.668 personas en abril en relación con el mes anterior (-2,6%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró casi tres cuartas parte del descenso del desempleo.

Tras la caída de abril, el número total de desempleados bajó de los 2,4 millones de personas por primera vez desde junio de 2008 al situarse en 2.357.044 personas.

El descenso del desempleo registrado el mes pasado es ligeramente inferior al de abril de 2025 (-67.420 parados), pero superior al de 2024 (-60.503).

En todo caso, a diferencia de lo ocurrido en 2024, cuando la Semana Santa se celebró en marzo, tanto el mes de abril de 2025 como el de este año sí se beneficiaron de los efectos en el empleo habituales en esa época del año.

Aún así, en términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en abril. Lo hizo en 11.256 personas respecto al mes anterior.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en abril en 28 ocasiones y ha subido en tres. El mayor repunte en este mes se produjo con la llegada de la pandemia en 2020, con 282.891 desempleados más, y el mayor descenso fue el de 2017, cuando disminuyó en 129.281 parados.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 155.674 personas, lo que supone un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 91.206 mujeres (-6%) y una caída del desempleo masculino de 64.631 varones (-6,5%).

Por sectores, el paro registrado descendió, sobre todo, en los servicios, con 46.156 desempleados menos (-2,6%), seguido de la industria (-3.680 desempleados, -2%); la construcción, que restó 3.603 parados (-2,2%), y la agricultura, donde bajó en 2.272 personas (-3%).

Asimismo, el desempleo disminuyó en 6.957 personas (-3%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

El paro retrocedió en abril en ambos sexos, aunque el descenso fue mayor en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino bajó en 34.146 mujeres en comparación con marzo (-2,3%), mientras que el masculino se redujo en 28.522 desempleados (-3%).

Así, al finalizar el cuarto mes de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.424.426 desempleadas, su menor cifra desde septiembre de 2008, mientras que el de varones totalizó 932.618 desempleados.

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años bajó en 43.384 desempleados en abril (-2%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años disminuyó en 19.284 personas (-10,2%).

De este modo, el número total de parados menores de 25 años bajó por primera vez de la barrera de los 170.000 desempleados, marcando un mínimo histórico de 169.693 desempleados.

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros bajó en 6.616 desempleados respecto al mes anterior (-1,9%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 341.551 desempleados, lo que supone 11.146 parados menos que hace un año (-3,1%).

En abril de este año se registraron 1.258.296 contratos, un 10,3% más que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 543.543 fueron contratos indefinidos, un 7% más que en abril de 2025.

En total, el 43,2% de todos los contratos realizados en abril fueron indefinidos, porcentaje 1,3 puntos inferior al del mismo mes del año pasado. De hecho, esta proporción es la menor en un mes de abril desde la puesta en marcha de la reforma laboral.

Dentro de los indefinidos, en abril se realizaron 229.062 contratos a tiempo completo, un 5,8% más que igual mes del año anterior; 129.730 a tiempo parcial (+10,5%) y 184.751 fijos discontinuos (+6,2%).

De todos los contratos suscritos en abril, 658.488 fueron contratos temporales, un 4% más que igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 52,3% del total de la contratación efectuada en el cuarto mes del ejercicio 2026.

En los cuatro primeros meses del año se han efectuado más de 4,8 millones de contratos, cifra un 5% superior a la del mismo periodo de 2025, de los que casi 2,1 millones han sido contratos fijos (+4,6%) y 2,69 millones, temporales (+3,2%).