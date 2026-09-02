El paro sube en 5.847 personas en agosto en la Comunitat, que alcanza los 294.519 desempleados

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 5.847 personas en agosto en la Comunitat Valenciana en relación al mes anterior (2,03%) hasta los 294.519 desempleados, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el conjunto de España el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en ese mes, atendiendo a los mismos datos.

En el último año el desempleo en la Comunitat Valenciana acumula un descenso de 2.235 parados, lo que supone un 0,75 por ciento menos.

Por provincias, en Valencia el paro aumentó en agosto en 3.080 personas; en la de Alicante, en 1.864 y en la de Castellón, en un total de 903.

Por sectores, en el conjunto de la Comunitat Valenciana el paro subió en todos excepto en Agricultura, donde se registró un pequeño descenso de 3 personas. En Servicios el desempleo creció en 2.884 personas; en Industria, en 582; en Construcción, en 1.061 personas; en entre los ciudadanos Sin empleo anterior, en 1.323.

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (204.271) y Sin Empleo Anterior (28.657). A estos les siguen los desempleados del colectivo Sin Empleo Anterior con 28.657 personas, Industria, con 33.162 parados; Construcción, con 21.589, y Agricultura, con 6.840.

En cuanto a sexos, de los 294.519 desempleados contabilizados en la Comunitat Valenciana al cierre de agosto, 114.624 son hombres y 179.895, mujeres.

Por lo que respeta a los tramos de edad, el desempleo el pasado mes entre los menores de 25 años se situó en 17,290 personas, mientras que el paro de las personas con 25 años fue de 277.229.

CONTRATACIÓN

En agosto se registraron en la Comunitat Valenciana 97.568 contratos, un 7,20 por ciento más que en el mismo mes del año anterior y un 36,89 por ciento menos por lo que respecta a la variación mensual.

Del total de contratos realizados en agosto en esta autonomía, 46.964 fueron indefinidos y 50.604, temporales, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.