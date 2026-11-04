El paro sube en 6.716 personas en octubre en la Comunitat, hasta los 303.502 desempleados

Archivo - Varias personas con cita previa esperan para entrar en una oficina del SEPE (antiguo INEM), en València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 6.716 personas en octubre en la Comunitat Valenciana en relación al mes anterior (+2,3%), hasta los 303.502 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más alta en un mes de octubre desde 2024. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en octubre la mayoría de veces en la Comunitat (17 veces) mientras que ha subido en 9 ocasiones, siendo el repunte del último mes la mayor subida desde 2008.

En el último año el desempleo acumula un aumento de 8.745 parados, lo que supone un 3% más.

Por sectores, el paro bajó en Construcción, 34 menos (-0.16%), mientras que se incrementó en Servicios, 4122 más (+2.02%); Sin empleo anterior, 2431 más (+7.55%); Industria, 184 más (+0.56%); Agricultura, 13 más (+0.19%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (207787), Sin empleo anterior (34638), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (6824), Construcción (21170), Industria (33083).

En cuanto a sexos, de los 303.502 desempleados registrados en octubre, 185.625 fueron mujeres, 5.730 más (+3,2%) y 117.877, hombres, lo que supone un aumento de 3.253 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+2,8%).

En octubre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 4.981 parados más que a cierre del pasado mes (+28,8%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 4.002 desempleados (+1,44%).

El paro subió en todas las provincias, siendo las mayores subidas en Alicante (+3400), Valencia (+2266), Castellón (+1050).

El paro aumentó en todas las comunidades respecto al mes pasado siendo Cataluña (+8.174), Comunitat Valenciana (+6.716) y Castilla y León (+4.404) donde más creció, excepto en Ceuta, donde el desempleo se redujo un 151 personas.

CONTRATACIÓN

En octubre se registraron 137.200 contratos en la Comunitat, un 5,2% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 76.537 fueron contratos indefinidos, cifra un 0,2% superior a la de octubre del año anterior y 60.663, contratos temporales (un 11,3% menos).

Del número de contratos registrados en octubre, el 44,22% fue temporal (frente a un 44,89% del mes anterior) y un 55,78%, indefinidos (el mes precedente fue un 55,11%).

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Contenido multimedia:

Gráficos de de paro registrado

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