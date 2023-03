Parra pide que el pacto PP-Cs en la Diputación de Alicante "llegue hasta el final": "No hay motivos para que no sea así"

Alaba la figura de su compañero Gutiérrez, que ha pasado a No Adscritos, y cree que el partido "no ha sabido valorarlo"

ALICANTE, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante y nueva portavoz de Ciudadanos (Cs) en la corporación provincial, Julia Parra, ha pedido que el pacto de gobierno entre su partido y el PP "llegue hasta el final" en la institución. "No hay motivos para que no sea así", ha afirmado, después de quedar como única representante de Cs en la corporación, tras el paso de Javier Gutiérrez, diputado de Infraestructuras y Asistencia a Municipios, al grupo de no adscritos.

Después de que Gutiérrez abandonara Cs, la presidenta de la formación naranja en la Comunitat Valenciana, Mamen Peris, criticó este lunes la actuación del diputado, sobre el que informó que tenía abierto un expediente disciplinario "en inmediata conclusión que puede haber condicionado su actuación política". Además, afirmó que contactaría con el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, para "exigir el cese inmediato de las competencias del diputado tránsfuga, así como para evaluar el actual pacto de Gobierno", que "es con Cs".

No obstante, el equipo de gobierno de la Diputación ha confirmado este martes que Gutiérrez mantendrá sus competencias y ha mostrado su "total y absoluto apoyo" al diputado. Tras el comunicado de la institución provincial en el que se reitera el apoyo del equipo de gobierno a Gutiérrez, fuentes del entorno de Parra han recalcado a Europa Press que esta forma parte del equipo de gobierno.

La también diputada de Cultura ha calificado de "ejemplar" el pacto de gobierno entre PP y Cs en la Diputación de Alicante. "Ha sido un pacto de legislatura basado en el diálogo, el respeto y la lealtad institucional. Eso es innegable. Y ese pacto ha de llegar hasta el final porque no hay motivos para que no sea así", ha sostenido.

Además, ha alabado al que hasta ahora ha sido su compañero de partido, de quien solo puede decir "cosas buenas", y ha considerado "un honor y un privilegio trabajar con él". "Me entristece mucho que el partido no haya sabido valorarlo como se merece", ha lamentado.

"Pienso que la gestión que hemos desarrollado desde el grupo Cs ha sido impecable en cuanto a compromiso, trabajo y defensa de los intereses de la ciudadanía y de esta provincia", ha recalcado Parra.

Al mismo tiempo, ha apuntado que trabajará "con la misma intensidad y apoyo" a sus compañeros de gobierno "hasta el último día". "Esto no va de personalismo. Va de responsabilidad y de respeto a los ciudadanos de esta provincia", ha zanjado.

En estos momentos, Parra ha quedado como la única representante del grupo Ciudadanos en la Diputación de Alicante, por lo que ha pasado a ser portavoz del grupo, cargo que ostentaba Gutiérrez.